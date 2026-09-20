‘The Savant’ ya tiene fecha de estreno: Todo sobre la serie con Jessica Chastain que se retrasó por la muerte de Charlie Kirk

Después de una muy larga espera, The Savant recuperó un lugar en los planes de Apple TV. La serie protagonizada por Jessica Chastain, cuyo lanzamiento fue suspendido poco antes de llegar al público, tiene un nuevo periodo de estreno. El retraso provocó un desacuerdo público entre la actriz y la plataforma, pero ahora las cosas vuelven a tomar un curso.

¿De qué trata The Savant?

La producción utiliza el suspenso para explorar el trabajo de quienes investigan amenazas que circulan por internet y cómo los discursos de odio se propagan. Chastain interpreta a una mujer que debe acercarse a entornos peligrosos para detectar señales de violencia antes de que alguien actúe. La protagonista es Jodi Goodwin, una veterana, esposa y madre que se infiltra en foros donde se reúnen supremacistas blancos y pueden planearse ataques terroristas dentro de Estados Unidos.

Melissa James Gibson desarrolló la adaptación a partir de un reportaje de Andrea Stanley publicado por Cosmopolitan en agosto de 2019. El texto presentó a una investigadora cuya identidad permaneció protegida y documentó su trabajo para identificar posibles agresores mediante su actividad digital. Tal investigación periodística constituye el origen de la ficción que protagoniza Chastain.

Jessica Chastain en The Savant (Foto: Apple TV)

La experiencia de aquella mujer incluía servicio militar y trabajo policial antes de dedicarse al rastreo de amenazas; Stanley explicó que debió reservar información sobre su ubicación y sus procedimientos para realizar el reportaje. Chastain también participa como productora ejecutiva y el elenco anunciado por Apple incluye a Nnamdi Asomugha, Cole Doman y Jordana Spiro. Entre los productores ejecutivos figuran Gibson, Kelly Carmichael y Alan Poul.

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La muerte de Charlie Kirk y cómo habría afectado el destino de The Savant

Charlie Kirk murió por un disparo el 10 de septiembre de 2025 durante un acto en Utah Valley University. El activista conservador protagonizaba un meeting de Turning Point USA y era una figura destacada de la derecha estadounidense. Su asesinato ocurrió semanas antes del lanzamiento previsto de The Savant y antecedió a la decisión de Apple de retirar la serie de su calendario. Los reportes periodísticos relacionaron el aplazamiento con el clima posterior al asesinato.

Apple anunció la suspensión el 23 de septiembre de 2025, apenas unos días antes del estreno previsto, y Chastain respondió al día siguiente mediante Instagram. Aunque expresó que valoraba su relación profesional con la compañía, dejó clara su diferencia: “No estamos de acuerdo con la decisión de pausar el estreno de The Savant”.

Jessica Chastain en The Savant (Foto: Apple TV)

En su mensaje recordó varios episodios de violencia ocurridos durante los años de preparación del proyecto, incluido el ataque al Capitolio y los intentos de asesinato contra Donald Trump. También mencionó a Kirk y explicó que veía un problema que atravesaba distintas posiciones políticas y que debía enfrentarse, además de lamentar la vigencia del material que habían filmado. “Nunca he evitado los temas difíciles y, aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es. The Savant trata sobre los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía parece más urgente que nunca”, escribió.

En abril de 2026, la actriz aseguró a Variety que la producción por fin encontraría salida y ofreció una señal favorable después de meses de incertidumbre, aunque todavía faltaba concretar el lanzamiento. Ahora, el periodo anunciado es la primavera de 2027, aproximadamente un año y medio después del estreno cancelado. Eso sí, todavía falta conocer el día exacto y el calendario de episodios. Por el momento, el anuncio nos permite situar la llegada de una serie a la plataforma de Apple TV+.

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