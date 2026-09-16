Director de ‘Starship Troopers’ confirma que los uniformes espaciales de Donald Trump están basados en los diseños fascistas de su película

Paul Verhoeven recordó que la estética militar de su filme se basa deliberadamente en el fascismo

La propuesta de Donald Trump para renovar la imagen de la Fuerza Espacial de Estados Unidos tomó como referencia directa una película cuyo diseño militar fue creado como una sátira del fascismo. Después de que el presidente estadounidense compartiera un concepto de uniforme inspirado explícitamente en ‘Invasión’ (‘Starship Troopers’), su director, Paul Verhoeven, recordó que la estética de la cinta de 1997 fue construida deliberadamente a partir del lenguaje visual de la propaganda nazi y cuestionó si Trump conoce realmente el significado de esas referencias.

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¿Por qué los uniformes de Donald Trump están relacionados con ‘Invasión’?

El 6 de septiembre, Donald Trump publicó en Truth Social una serie de imágenes generadas o aparentemente generadas mediante inteligencia artificial. Una de ellas presentaba un concepto denominado “United States Space Force Service Dress Uniform, Next Generation”, con un traje gris oscuro, cuello alto, cinturón, gorra y botas negras.

Imagen publicada por Trump con los uniformes de «próxima generación» de la Fuerza Espacial en Truth Social

La propia imagen indicaba que el diseño estaba “inspirado en la disciplina y la funcionalidad del uniforme de los soldados de Starship Troopers”, estableciendo directamente la conexión con ‘Invasión’, película dirigida por Paul Verhoeven en 1997. Trump no presentó evidencia de que el concepto hubiera sido adoptado oficialmente por la Fuerza Espacial. De hecho, esa rama militar ya había formalizado su uniforme de servicio en enero de 2026 y presentó en agosto una actualización independiente para su Guardia de Honor.

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La publicación provocó comparaciones en redes sociales con uniformes de las SS y otras imágenes asociadas con regímenes autoritarios. Sin embargo, la conexión con la estética fascista no parte únicamente de esas comparaciones: el propio Verhoeven ha explicado durante décadas qué referentes utilizó para construir visualmente su película.

Paul Verhoeven explica el origen fascista de los diseños

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Paul Verhoeven recordó que ‘Invasión’ utiliza deliberadamente elementos asociados con Leni Riefenstahl, cineasta alemana estrechamente vinculada al régimen nazi y responsable de obras propagandísticas como ‘Triumph of the Will’.

“Cuando [la administración Trump] habla de ‘Starship Troopers’, debería ser consciente de que se basa en el estilo de Leni Riefenstahl.”

El cineasta también cuestionó si Trump comprende la intención de la película y la naturaleza de los personajes que está tomando como referencia:

“No sé si este presidente es consciente de que la película dice que estos [personajes] son ​​fascistas sin saber que lo son. Ese es el punto.”

Verhoeven concibió ‘Invasión’ como una sátira de una sociedad militarizada. La cinta está basada en la novela de Robert A. Heinlein, cuyos planteamientos políticos el director interpretó como nacionalistas y favorables al gobierno militar, por lo que decidió utilizar la adaptación para cuestionarlos mediante propaganda ficticia, iconografía fascista y una estética militar deliberadamente cercana a ese imaginario.

‘Invasión’ ha sido malinterpretada desde su estreno

Póster de ‘Invasión’ (‘Starship Troopers’) (imagen: IMDb)

La ironía detrás de la publicación de Trump también remite a una discusión que acompaña a ‘Invasión’ desde 1997. Su combinación de protagonistas atractivos, escenas de acción espectacular y propaganda militar llevó a parte del público a interpretar originalmente la película como una celebración del militarismo, pese a que Verhoeven buscaba precisamente satirizarlo.

El director reconoció que ese propósito no siempre fue entendido:

“Pensé que la gente lo entendería y se reiría. Pero ese no fue el caso.”

Verhoeven agregó que la cinta ha resultado difícil para algunas audiencias porque sus héroes son, según sus propias palabras, “sin saberlo, los nazis”. Casi tres décadas después, el concepto difundido por Trump ha vuelto a colocar esa intención original en discusión: el presidente tomó explícitamente como inspiración los uniformes de una película cuyo diseño militar había sido creado para representar visualmente una sociedad fascista.

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