Gobierno de Trump usa a Optimus Prime en propaganda migratoria y Hasbro protesta: ‘No representa a la marca Transformers’

El caso se suma a otras controversias por el uso de canciones, personajes y franquicias en propaganda oficial de ICE

La administración de Donald Trump volvió a recurrir a una figura de la cultura pop para promover su agenda política. Esta vez, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) utilizó imágenes generadas con inteligencia artificial de Optimus Prime, líder de los Autobots en ‘Transformers’, dentro de publicaciones relacionadas con deportaciones. La campaña provocó críticas y llevó a Hasbro, propietaria de la franquicia, a deslindarse públicamente del contenido y aclarar que el personaje fue utilizado sin autorización.

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¿Cómo utilizó el gobierno de Trump a Optimus Prime en propaganda migratoria?

Una de las publicaciones del DHS presentaba un falso cartel cinematográfico titulado ‘Transformers: La era de la deportación’, con una versión generada por IA de Optimus Prime portando insignias del propio Departamento de Seguridad Nacional y de ICE.

Optimus Prime en ‘Transformers: El despertar de las bestias’ (Imagen: Paramount Pictures)

Otra publicación mostraba al personaje frente a un hombre sij, acompañado por mensajes que promovían la autoexpulsión y que fueron ampliamente criticados por su contenido racista. Entre ellos aparecían las frases: “Autoexpúlsate o ya lo verás” y “Estados Unidos para los estadounidenses. Sal de nuestras carreteras; no sabes conducir, señor Singh”.

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Esta segunda publicación fue eliminada posteriormente por el DHS, pero el uso del personaje ya había generado suficiente atención como para provocar una respuesta oficial de Hasbro.

La compañía explicó en Instagram que Optimus Prime representa valores completamente distintos a los asociados con ese tipo de mensajes:

“Optimus Prime es un personaje muy querido que representa la humildad, el liderazgo, la compasión y la justicia.”

Hasbro asegura que nunca autorizó las publicaciones

En su comunicado, Hasbro dejó claro que no participó en la creación de las imágenes ni autorizó el uso del personaje dentro de la campaña gubernamental.

“Estas publicaciones se han realizado sin permiso y no representan a la marca Transformers ni a Hasbro”.

La reacción adquiere además un peso particular por el momento en que aparecieron las publicaciones. Los anuncios comenzaron a circular poco después de la muerte de Peter Cullen, actor que durante décadas prestó su voz a Optimus Prime y quedó estrechamente asociado con el personaje.

La última interpretación de Cullen como el líder de los Autobots está prevista en ‘Optimus Prime: Awakening’, cortometraje que será presentado durante las proyecciones por el 40 aniversario de ‘Transformers: La película’.

La Casa Blanca vuelve a recurrir a personajes y canciones sin autorización

El caso de Optimus Prime se suma a una serie de controversias recientes por el uso de propiedades de la cultura popular dentro de mensajes oficiales de la administración Trump.

Optimus Prime en la propaganda de Homeland Security (imagen: X/@DHSgov)

El gobierno estadounidense ha utilizado imágenes de franquicias como ‘Halo’, ‘Breaking Bad’, ‘Star Wars’ y otras producciones en videos relacionados con operaciones militares. En algunos casos, sus creadores o intérpretes han reaccionado públicamente. Steve Downes, voz de Master Chief, protestó por el uso de su trabajo en un montaje sobre ataques contra Irán, mientras Ben Stiller rechazó la inclusión de material de ‘Tropic Thunder’.

Algo similar ha ocurrido con la música. Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Kesha y Katy Perry han cuestionado el uso de sus canciones en contenidos vinculados con ICE, deportaciones o ataques militares.

Con Hasbro sumándose ahora a las protestas, continúa creciendo la lista de artistas y compañías que buscan marcar distancia respecto al uso de sus obras y personajes dentro de la comunicación política del gobierno estadounidense.

Con información de IGN.

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