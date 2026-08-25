Robert De Niro asegura que Donald Trump ‘destruirá’ Estados Unidos y compara a sus seguidores con una secta

El actor aseguró que el presidente debe salir del poder y advirtió que puede destruir el país

Robert De Niro volvió a lanzar una dura crítica contra Donald Trump durante una entrevista con USA Today por el estreno de ‘The Whisper Man’, su nueva película de Netflix. El actor de 83 años dijo que la administración del presidente debe salir del poder y advirtió que Trump puede causar daños dentro y fuera de Estados Unidos. También habló del video generado con inteligencia artificial en el que el mandatario lo señaló, junto con otras celebridades, por padecer “Síndrome de Trastorno por Trump”.

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¿Qué dijo Robert De Niro sobre Donald Trump?

Durante la entrevista, USA Today preguntó a Robert De Niro qué espera para el próximo año, en lo personal, profesional o incluso para el mundo. El actor respondió que ya ni siquiera usa la palabra “hope” cuando habla de la administración de Donald Trump.

Donald Trump (imagen: Evan Vucci—AP/REX/Shutterstock)

“Ya ni siquiera uso la palabra ‘esperanza’ en relación con la administración [del presidente Trump]. Hay que sacarlos del poder”, declaró.

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Después, De Niro criticó a quienes siguen respaldando al presidente y dijo que deberían saber mejor lo que están haciendo. “Son estúpidos por seguirlo porque deberían saberlo mejor, el resto de su pandilla. No podemos tenerlos más en el poder. No puede ser.”

El actor cerró esa parte con una advertencia directa sobre el alcance que, a su juicio, tendría un nuevo periodo de Trump en el poder: “No solo va a destruir el país, sino también otras partes del mundo. Es una locura. Es algo que me preocupa mucho, y creo que a mucha gente también.”

De Niro responde al video de inteligencia artificial de Trump

La entrevista también abordó un video generado con inteligencia artificial, compartido por Trump, en el que se decía que De Niro y otras celebridades tenían “síndrome de trastorno”. El actor no evitó el tema y respondió que ese rechazo existe por las acciones del presidente.

“El «síndrome de trastorno por Trump» existe porque él te lo ha provocado por una razón. La gente siente un profundo resentimiento por lo que él ha estado haciendo”, dijo.

De Niro también habló de quienes apoyan a Trump sin importar las circunstancias. “Hay quienes lo siguen… bajo cualquier circunstancia. Desconozco cuáles sean sus motivos. Supongo que, en cierto modo, es una secta.”

La Casa Blanca respondió a USA Today con una declaración agresiva. El vocero Davis Ingle llamó a De Niro “una gloria pasada y acabada que no ha sido relevante en 30 años” y sugirió que el actor “debería buscar tratamiento inmediato para un caso incapacitante del «Síndrome de Trastorno por Trump» que le ha podrido por completo el cerebro, del tamaño de un cacahuete.”

‘The Whisper Man’, su nueva película de Netflix

La entrevista también formó parte de la promoción de ‘The Whisper Man’, thriller de Netflix que se estrena el 28 de agosto. La cinta adapta la novela de misterio publicada en 2019 por Alex North y está dirigida por James Ashcroft.

Robert De Niro (imagen: Getty)

La historia sigue a Tom Kennedy, un escritor criminal interpretado por Adam Scott, cuyo hijo Jake, interpretado por Acston Luca Porto, es secuestrado. En medio de la crisis, Tom acude a su padre distanciado, Pete, un detective retirado interpretado por De Niro. La investigación revela un vínculo con un asesino serial conocido como Whisper Man.

La película también cuenta con Michelle Monaghan y Michael Keaton. Sobre el guion, De Niro dijo que le atrajo la combinación entre drama familiar y thriller: “Cuando leí el guion, me gustó que hubiera un drama familiar entre el padre y el hijo distanciado, y que luego los elementos de suspenso se fueran entrelazando.”

A sus 83 años, De Niro sigue activo en cine y televisión. Además de ‘The Whisper Man’, prepara la comedia ‘Focker-in-Law’, que llegará a cines el 25 de noviembre y contará con Ariana Grande, a quien describió como “fantástica” y “muy profesional”.

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