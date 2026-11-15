‘The Chosen’: ¿Por qué los inversionistas que financiaron la serie demandan al estudio?

‘The Chosen: La última cena‘, aclamada serie sobre la vida de Jesús, enfrenta una disputa judicial con uno de los inversionistas que respaldaron sus primeros pasos. Christopher Garabedian presentó una demanda contra 5&2 Studios, la compañía responsable del drama bíblico, por una operación que afectó a miles de pequeños accionistas.

¿Por qué los inversionistas de ‘The Chosen’ demandan al estudio?

Antes de convertirse en una serie internacional con millones de seguidores en todo el mundo, ‘The Chosen‘ ofreció al público la posibilidad de participar económicamente en su desarrollo. Aquellos primeros aportantes compraron acciones y adquirieron una participación en el negocio. Garabedian fue uno de ellos, pues respaldó la producción y figuró como coproductor ejecutivo de la primera temporada, una relación que ahora mismo se discute en los tribunales.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el reclamo cuestiona el precio que recibieron los accionistas cuando el estudio modificó su estructura de capital. La operación estableció que “173,750 acciones anteriores equivaldrían a una nueva“. Quienes tenían una cantidad inferior perdieron su participación accionaria a cambio de un pago de 3.75 dólares por cada acción original.

Jonathan Roumie en The Chosen (Foto: Prime Video)

Según la demanda, esa medida excluyó a más de 16,000 accionistas minoritarios mediante una valoración insuficiente de la empresa. Garabedian sostiene que los antiguos socios quedaron fuera de posibles beneficios futuros, precisamente cuando el estudio preparaba las últimas temporadas y otros proyectos.

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La acción judicial, presentada el 23 de junio de 2026, busca representar a otros antiguos accionistas. Garabedian solicita una compensación por la diferencia entre el pago recibido y el valor que correspondía a sus títulos. Dallas Jenkins rechazó los señalamientos y, en una declaración difundida en julio, afirmó: “Cualquier insinuación de irregularidades es categóricamente falsa, y el expediente completo aborda exhaustivamente cada inquietud”. El creador también sostuvo que la empresa había cumplido sus obligaciones legales y financieras, y expresó su interés en que el tribunal examinara la documentación.

¿Ya se estrenó la temporada 6 de ‘The Chosen’?

Los fans de ‘The Chosen’ ya pueden ver los primeros capítulos de la temporada 6 en la plataforma de Prime Video. El lanzamiento, efectuado este 15 de noviembre, viene con los tres episodios iniciales y después uno semanal hasta el 6 de diciembre. Latinoamérica forma parte de los territorios de distribución, además de Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Esta nueva entrega sigue las últimas 24 horas de Jesús mediante las experiencias de quienes lo acompañan y de quienes intervienen en su condena. La crucifixión tendrá una presentación cinematográfica independiente, prevista para la primavera de 2027. Quienes utilizan la aplicación gratuita de la serie tendrán que esperar; Come and See anunció que la sexta temporada estará disponible allí en la primavera de 2027.

¿Cuándo se estrena la temporada 7?

The Chosen comenzó su emisión en 2017 (Foto: Prime Video)

La séptima temporada todavía no tiene una fecha de estreno; será la última y abordará la resurrección. EW informó que el rodaje terminó a finales de septiembre y que Jenkins confirmó el trabajo de edición. Come and See anunció a finales de octubre que alcanzó su objetivo de 78 millones de dólares, con aportaciones de más de 86,000 colaboradores de 175 países. La organización informó que la producción de las siete temporadas quedó financiada y que continuará trabajando en traducción y distribución.

¿’The Chosen’ cuenta con la aprobación de la Iglesia Católica?

Es real que la serie la serie ha tenido actividades oficiales en el Vaticano, pero no existe como tal un decreto de aprobación doctrinal. El 23 de junio de 2025 se programó una proyección de la quinta temporada en la Filmoteca Vaticana. Jonathan Roumie y miembros del equipo también saludaron al papa León XIV después de una audiencia general. Vatican News se encargó de documentar el encuentro y entrevistó al actor sobre su interpretación de Jesús. Cabe mencionar que Jenkins es cristiano evangélico y ha explicado que busca acercar al público a Jesús.

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