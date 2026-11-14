Adam Driver califica de ‘criminal’ la cancelación de ‘The Hunt for Ben Solo’ y cuestiona la decisión de Disney

El actor cuestionó que se rechazara la oportunidad de trabajar con Steven Soderbergh

Adam Driver volvió a expresar su descontento con Disney por la cancelación de ‘The Hunt for Ben Solo’, una película de ‘Star Wars’ que habría retomado la historia de su personaje después de los acontecimientos de ‘El ascenso de Skywalker‘ (2019). El proyecto, desarrollado durante más de dos años junto al reconocido director Steven Soderbergh, fue rechazado por los ejecutivos del estudio pese al interés de sus responsables.

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Ahora, el actor ha cuestionado abiertamente la decisión y confesó que le resulta difícil comprender por qué Disney desperdició la oportunidad de realizar una nueva entrega de la franquicia con Soderbergh al frente.

¿Qué dijo Adam Driver sobre la cancelación de ‘The Hunt for Ben Solo’?

Durante una nueva entrevista con Associated Press, realizada como parte de la promoción de su película ‘Paper Tiger’, Adam Driver habló nuevamente sobre la cancelación del proyecto y expresó su frustración por la manera en que Disney manejó la propuesta.

Adam Driver como Ben Solo (imagen: Disney)

El actor consideraba que la participación de Steven Soderbergh, responsable de películas como ‘Traffic’ y ‘Ocean’s Eleven’, debía ser motivo suficiente para que el estudio mostrara interés en producirla (vía Variety):

“Para mí fue: Steven Soderbergh quiere hacer una película de «Star Wars». ¿Qué estamos debatiendo?” declaró Driver.

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El intérprete también utilizó palabras particularmente duras para describir lo que sintió cuando Disney decidió rechazar la película, aunque reconoció que tanto él como el director habían comenzado a concentrarse en otros proyectos:

“Es lo que es. Es algo criminal. O, al menos, se sintió como algo criminal. Todos estamos pasando página. Hacia lo siguiente. Y Steven ya tiene entre manos otra cosa que es de lo mejor que ha escrito nunca.”

¿Por qué Disney rechazó la película de Ben Solo?

La existencia de ‘The Hunt for Ben Solo’ fue revelada por Driver en octubre de 2025, cuando explicó que llevaba desde 2021 conversando sobre la posibilidad de regresar al universo de ‘Star Wars’.

Según contó entonces, Kathleen Kennedy, expresidenta de Lucasfilm, se había comunicado con él para explorar esa posibilidad. El actor estaba interesado en retomar su personaje siempre que encontrara una historia convincente y un director adecuado. Finalmente, el proyecto comenzó a desarrollarse con Soderbergh, pero los ejecutivos de Disney rechazaron la propuesta porque no lograban comprender cómo podría regresar Ben Solo después de su aparente muerte en ‘El ascenso de Skywalker’.

La decisión puso fin a una película que habría permitido explorar una nueva etapa del personaje, cuya transformación de Kylo Ren a Ben Solo fue uno de los elementos centrales de la trilogía de secuelas.

Los seguidores de Star Wars intentaron salvar la película

Cuando se conoció la cancelación, numerosos aficionados comenzaron a organizar campañas en redes sociales para pedir que Disney reconsiderara su decisión. La movilización llegó al punto de que algunos seguidores financiaron un avión que sobrevoló los estudios de Walt Disney en Burbank, California, con una pancarta que decía “Save ‘The Hunt for Ben Solo’”.

Adam Driver en ‘El ascenso de Skywalker’ (imagen: Disney)

También aparecieron anuncios relacionados con la campaña en Times Square, Nueva York. Daisy Ridley, quien interpretó a Rey junto a Driver, también manifestó su apoyo a los aficionados que buscaban recuperar el proyecto. El actor reconoció que la magnitud de aquella respuesta lo tomó por sorpresa.

“La respuesta que recibió me dejó boquiabierto”, declaró a Associated Press. “Jamás imaginé que habría vallas publicitarias en Times Square. Es algo muy conmovedor. Fue como si todos estuviéramos en un bar, conversando sobre las películas que queríamos ver.”

Pese al entusiasmo de los seguidores, ‘The Hunt for Ben Solo’ continúa descartada y no existen indicios de que Disney planee reconsiderar su decisión. Driver, por su parte, ha dado a entender que considera concluida su etapa interpretando al personaje.

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