Chris Pratt quiere que James Gunn regrese a Marvel y dirija ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 4’

El actor no ocultó su interés por volver a trabajar con Gunn

El despido de James Gunn del rol de copresidente de DC Studios podría abrir nuevamente la puerta para una colaboración con Marvel, y Chris Pratt ya dejó claro que estaría encantado de volver a trabajar con el director dentro de la franquicia que los unió. Después de que Gunn y Peter Safran abandonaran sus puestos al frente del estudio, el intérprete de Star-Lord aseguró que le gustaría verlo regresar para una hipotética ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 4’.

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¿Chris Pratt quiere que James Gunn regrese a ‘Guardianes de la Galaxia’?

Durante una conversación con Moviezine, Chris Pratt fue cuestionado sobre la posibilidad de que Gunn vuelva a dirigir otra entrega de ‘Guardianes de la Galaxia’, ahora que dejó de encabezar DC Studios.

‘Guardianes de la Galaxia’ (imagen: Marvel Studios)

“Eso sería increíble. Me encanta trabajar con James. Él es grandioso,” respondió el actor.

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Pratt aclaró que todavía no había hablado con Gunn sobre su salida y reconoció que cualquier comentario sobre el tema podía convertirse fácilmente en un titular.

“No he tenido oportunidad de hablar con él desde que ayer salió esa noticia… Siempre es complicado, porque cada vez que surge algo así, existe la posibilidad de que termine convirtiéndose en un titular.”

Aun así, el actor no ocultó su interés por volver a trabajar con él dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Lo único que diré es que adoro a James. Él dirigió las tres películas, algo bastante inusual… así que, si quisiera regresar y retomar la historia, me encantaría.”

James Gunn dirigió las tres películas de los Guardianes

Gunn estuvo detrás de las tres entregas principales de ‘Guardianes de la Galaxia’, comenzando con la película de 2014 y continuando con ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ y ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’, estrenada en 2023.

Por su parte, Chris Pratt ha interpretado a Peter Quill, también conocido como Star-Lord, en seis películas del MCU: las tres cintas de los Guardianes, además de ‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’ y ‘Thor: Love and Thunder’.

La tercera película de la saga cerró el arco del equipo encabezado por Gunn, pero su escena final dejó abierta la puerta para el regreso de Star-Lord. Pratt también ha hablado anteriormente sobre posibles ideas para continuar con el personaje y confirmó en octubre que Marvel ya había tomado “acción contundente” para hacerlo realidad.

La salida de DC abre una posibilidad, pero no confirma el regreso

James Gunn en el set de ‘Guardianes de la Galaxia’ (imagen: Marvel Studios)

James Gunn y Peter Safran dejaron sus cargos en DC Studios el 9 de noviembre, después de los cambios derivados de la fusión de Skydance. Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, fue nombrado nuevo presidente y director creativo de la compañía.

El movimiento dejó a Gunn con mayor libertad para desarrollar proyectos fuera de DC, una vez que complete los compromisos que todavía mantiene con el estudio. Sin embargo, por ahora no existe ningún anuncio de Marvel sobre una cuarta película de ‘Guardianes de la Galaxia’ ni sobre un posible regreso del cineasta.

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