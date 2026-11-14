James Gunn desmiente rumores de que Skydance exigió cambios en ‘Man of Tomorrow’ tras su salida de DC Studios

‘Man of Tomorrow’ mantiene su estreno para el 9 de julio de 2027

Los rumores alrededor de ‘Man of Tomorrow’ comenzaron a multiplicarse después de la salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios, especialmente aquellos que aseguraban que Skydance ya había visto la película y exigido modificaciones importantes. Ahora, el propio Gunn salió a desmentir esa versión y aseguró que ningún ejecutivo de la compañía ha tenido acceso al filme, cuyo estreno permanece programado para julio de 2027.

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¿Skydance pidió cambios en ‘Man of Tomorrow’?

A través de Threads, James Gunn respondió directamente a los reportes que aseguraban que la nueva administración había revisado ‘Man of Tomorrow’ y pretendía intervenir en su montaje después del cambio de liderazgo en DC Studios.

Fotografía compartida por James Gunn para celebrar el fin del rodaje de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: Threads/@jamesgunn)

“Circulan muchos rumores falsos; uno de ellos es que Skydance ha visto ‘Man of Tomorrow’ y que se están realizando todo tipo de cambios de gran alcance.”

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Gunn fue todavía más preciso al explicar quiénes han visto hasta ahora la película:

“Nadie de Skydance ha visto siquiera la película; las únicas personas que la han visto son Peter Safran y un grupo muy reducido de amigos y familiares de confianza. Por lo tanto, cualquier historia que gire en torno a este relato es falsa.”

De esta manera, el director negó tanto que Skydance haya revisado el largometraje como que se hayan ordenado modificaciones importantes desde la nueva estructura corporativa.

‘Man of Tomorrow’ terminó su rodaje antes del cambio en DC Studios

La secuela de ‘Superman’ terminó su fotografía principal en agosto de 2026, meses antes de que Gunn y Safran dejaran sus puestos al frente de DC Studios: “Ha concluido el rodaje principal de Man of Tomorrow,” escribió Gunn aquella vez. “Ha sido una experiencia verdaderamente gratificante, y siento una inmensa gratitud hacia mi elenco y mi equipo.”

La película volverá a contar con David Corenswet como Clark Kent/Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor. También regresarán Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

El elenco incluye además a Lars Eidinger como Brainiac y, de acuerdo con Deadline (pues aún no se confirma realmente), a Adria Arjona como Maxima.

David Corenswet y Nicholas Hoult en el set de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: IMDb)

El proyecto sigue adelante pese a la salida de James Gunn

Aunque Gunn ya no dirigirá DC Studios, ‘Man of Tomorrow’ forma parte de los compromisos creativos que continuará completando tras su salida. La película tiene previsto estrenarse el 9 de julio de 2027.

También ampliará las conexiones del DCU con la incorporación de Aaron Pierre como John Stewart, después de su participación en ‘Lanterns’, y el regreso de Xolo Maridueña como Blue Beetle.

La reestructuración dejó a Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel, al frente de DC Studios y abrió dudas sobre cuánto del plan desarrollado por Gunn y Safran continuará a largo plazo. Sin embargo, al menos en el caso de ‘Man of Tomorrow’, solo podemos confiar en las palabras de Gunn y esperar un gran estreno en el futuro.

Fuente.

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