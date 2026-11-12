Nicholas Hoult reacciona al despido de James Gunn y asegura que ‘es uno de mis colaboradores favoritos’

Hace cuatro años, muchos suspiraron ante la idea de que James Gunn (junto a Peter Safran) llevaría a DC a una nueva era gloriosa… pero hace unos días la noticia de que dejaría la dirección de DC Studios ha dejado el aire lleno de incertidumbre. Ahora, Nicholas Hoult, quien interpreta a Lex Luthor en ‘Superman’ y volverá en ‘Man of Tomorrow’, habló sobre el despido del cineasta y destacó tanto su relación personal con él como el trabajo que realizaron juntos dentro del DCU.

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¿Qué dijo Nicholas Hoult sobre el despido de James Gunn?

En declaraciones a Associated Press retomadas por ComicBook, Nicholas Hoult expresó su apoyo a Gunn y Safran y dejó claro que mantiene una relación cercana con ambos:

David Corenswet, James Gunn y Nicholas Hoult en el set de ‘Superman’ (imagen: EW)

“James es uno de mis colaboradores favoritos. Es un creativo increíble y, además, tanto él como Peter (Safran) son grandes amigos míos; por eso, me siento muy orgulloso de lo que creamos con la primera película de Superman. También me hace mucha ilusión que la gente vea ‘Man of Tomorrow’, porque creo que hemos logrado algo realmente especial, así que espero con ganas ese momento.”

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La reacción de Hoult se suma a las de otros colaboradores de Gunn después de que se confirmara su salida de DC Studios. Entre quienes ya se pronunciaron aparecen Chris Pratt y Frank Grillo, dos actores que también han trabajado anteriormente con el director y que manifestaron su respaldo tras el cambio de liderazgo.

Hoult, además, tiene una posición especialmente cercana al futuro inmediato del universo, pues su Lex Luthor seguirá formando parte de la historia en ‘Man of Tomorrow’.

Nicholas Hoult volverá como Lex Luthor en ‘Man of Tomorrow’

La interpretación de Nicholas Hoult como Lex Luthor debutó en ‘Superman’, donde se presentó una versión del personaje más cercana a varias de sus encarnaciones modernas en los cómics: un multimillonario obsesionado con derrotar al Hombre de Acero y resentido por su poder.

En ‘Man of Tomorrow’, el personaje tendrá todavía mayor presencia. La película reunirá nuevamente a Hoult con David Corenswet, además de Rachel Brosnahan y de otros integrantes del elenco de la primera cinta.

El proyecto también mostrará a Lex utilizando su característica armadura verde y morada, un elemento asociado desde hace décadas con el villano en los cómics. La historia enfrentará a los personajes con Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, mientras Superman y Lex deberán compartir espacio dentro de una amenaza de mayor escala.

El futuro de Lex Luthor después de la salida de Gunn sigue abierto

Nicholas Hoult nadando tras finalizar el rodaje de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: Threads/@jamesgunn)

Aunque ‘Man of Tomorrow’ ya terminó su rodaje y forma parte de los compromisos creativos que Gunn completará después de dejar DC Studios, el futuro de Hoult como Lex Luthor más allá de esa película todavía no está garantizado.

El nuevo liderazgo encabezado por Jeremy Latcham tendrá que decidir qué elementos de la etapa de Gunn y Safran permanecerán dentro del DCU y cuáles serán modificados. Esto incluye tanto a los actores como a los proyectos que todavía no habían recibido luz verde definitiva.

Por ahora, Hoult mantiene su entusiasmo por la próxima película y por lo que consiguió junto a Gunn. Sus declaraciones muestran que, al menos entre varios de sus colaboradores más cercanos, el cineasta continúa recibiendo apoyo incluso después de abandonar la dirección de DC Studios.

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