Zendaya cobró un millón de dólares por episodio en ‘Euphoria’: Estos son los salarios millonarios detrás de las series más famosas

Se revela que Zendaya figura entre las estrellas con mayores pagos por episodio en televisión, de acuerdo con un reporte de Variety sobre los sueldos que negocian actores y actrices en Hollywood. La publicación aborda un mercado desigual, pues la producción de series originales se ha reducido, pero las figuras capaces de atraer espectadores todavía consiguen contratos elevados. Euphoria, The Morning Show y Only Murders in the Building forman parte de ese panorama.

El alucinante salario de Zendaya

El trabajo de Zendaya como Rue la coloca dentro de un grupo integrado por protagonistas de dramas y producciones de acción. Tan solo en la tercera temporada de Euphoria, la joven actriz cobró un millón de dólares por capítulo. Su pago la sitúa al nivel consignado para Nicolas Cage en Spider-Noir, Alan Ritchson en Reacher y Robert De Niro en Zero Day. También comparte esa cifra con Jake Gyllenhaal por Presumed Innocent. Variety señala que las temporadas de seis, ocho o diez episodios pueden resultar convenientes para actores acostumbrados al cine, frente a los calendarios de 22 capítulos de la televisión tradicional.

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Los otros salarios millonarios de las estrellas

En el nivel de los dos millones de dólares por episodio están Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por The Morning Show. Variety también coloca en esa categoría a Chris Pratt por The Terminal List y a Sylvester Stallone por Tulsa King. Kenneth Branagh figura con 1.4 millones de dólares por capítulo de Laird. Harrison Ford y Jason Segel tienen registrados 1.3 millones cada uno por Shrinking. Más abajo, Kelly Reilly y Cole Hauser comparten una remuneración de 1.2 millones por episodio de Dutton Ranch.

Elisabeth Moss tiene otro escalón, con 1.1 millones por episodio de Shining Girls. Andrew Garfield y Jude Law están incluidos con un millón cada uno por Wild Things. Jennifer Garner también figura con un millón por The Five-Star Weekend, aunque el texto que acompaña la tabla señala que su acuerdo superó ese umbral.

“La necesidad de estrellas que puedan sostener estas series de televisión es mayor que nunca”, explicó a Variety un agente cuya identidad no fue publicada. Los intérpretes que antes podían mantener una carrera mediante pilotos y participaciones sucesivas enfrentan menos oportunidades. La reducción de encargos afecta especialmente a quienes carecen del poder de negociación de los protagonistas más solicitados, incluso cuando los contratos de las celebridades siguen produciendo titulares.

De acuerdo con el medio, algunos protagonistas pueden negociar entre 250 mil y 350 mil dólares por episodio al comenzar una serie, con posibilidades de incremento si tiene éxito. El pago inicial es menor que el de varias estrellas del streaming, pero una temporada más extensa cambia la comparación económica del trabajo.

Zendaya vuelve en Dune 3

La siguiente aventura cinematográfica de Zendaya es su retorno como Chani en Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve. Warner Bros. y Legendary presentan esta entrega como la conclusión de la trilogía del cineasta. Timothée Chalamet vuelve a interpretar a Paul Atreides, cuya historia avanza hacia las consecuencias políticas y personales del poder que obtuvo.

La sinopsis oficial sitúa la trama casi dos décadas después de que Paul asumiera el control del Imperio. El reparto cuenta con los talentos de Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem. Villeneuve dirige un guion escrito junto con Brian K. Vaughan, basado en las novelas de Frank Herbert. Hans Zimmer participa nuevamente en la música. Se estrena el 18 de diciembre.

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