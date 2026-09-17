Sharon Stone lanza crítica a Sydney Sweeney: La compara con Cassie, su personaje de ‘Euphoria’

La actriz recordó una trama de la serie en la que su personaje intentaba alejar a Cassie de su vida como cam girl

Sydney Sweeney atrae la polémica como si tuviera un imán. Ahora fue Sharon Stone, su compañera en ‘Euphoria’, quien hizo un comentario irónico sobre la actriz al conectar su nueva línea de lencería con Cassie, el personaje que interpreta en la serie de HBO. La frase apareció en una entrevista con Variety, y el comentario pudo haber sido una broma, pero todo apunta a una crítica discreta y filosa.

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¿Qué dijo Sharon Stone sobre Sydney Sweeney?

Durante la entrevista, Sharon Stone recordó su participación en ‘Euphoria’ y explicó la relación de su personaje con Cassie. En la serie, Stone interpretó a una productora que intenta convencer al personaje de Sydney Sweeney de dejar de ser cam girl para trabajar en una producción ficticia llamada ‘L.A. Nights’.

Sharon Stone en ‘Euphoria’ (imagen: HBO)

La actriz de ‘Casino’ lo explicó así: “En ‘Euphoria’, intenté convencer al personaje de Sydney Sweeney de que dejara de ser ‘cam girl’ y viniera a trabajar conmigo en la serie que estaba produciendo, titulada ‘L.A. Nights’”. Después añadió: “Y aceptó dejar de ser ‘cam girl’ —cosa que no hizo—.”

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El comentario más llamativo llegó cuando Stone vinculó esa trama de ficción con una decisión empresarial real de Sweeney. “Como puedes ver en la nueva línea de lencería de Sydney, no hizo falta mucho tiempo”, dijo. Entertainment Weekly describió la frase como un comentario filoso y señaló que podía leerse como una broma o como una crítica, sin fijar una interpretación definitiva.

La línea de lencería de Sydney Sweeney y sus campañas recientes

La frase de Sharon Stone se refería a Syrn, la línea de lencería que Sydney Sweeney lanzó en enero. De acuerdo con Entertainment Weekly, la marca fue presentada con una campaña llamativa que incluyó una imagen publicitaria relacionada con el letrero de Hollywood y una cadena de brasieres.

El comentario coincide (no importa cuándo leas esto) con un momento de polémica para Sweeney. En meses recientes, la actriz ha estado en medio de varias discusiones por sus campañas publicitarias. El año pasado su anuncio para American Eagle generó debate por el juego de palabras entre jeans y genes. Después, su colaboración con Novig, una plataforma de predicción deportiva en la que también participa como socia estratégica y accionista, recibió críticas por su enfoque visual.

En ese último caso, varias usuarias y mujeres vinculadas al deporte cuestionaron que una campaña deportiva colocara el atractivo físico de Sweeney en el centro de la conversación. Incluso Claire Stoermer, mamá de Zendaya, compartió publicaciones que criticaban el mensaje que ese tipo de anuncios puede enviar a niñas y mujeres jóvenes.

Sydney Sweeney, ‘Euphoria’ y el debate sobre su imagen pública

La comparación hecha por Sharon Stone toca una discusión que acompaña a Sydney Sweeney desde ‘Euphoria’. Cassie Howard es uno de los personajes más sexualizados de la serie, y la actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo su trabajo suele quedar reducido a las escenas provocativas o a la conversación sobre su cuerpo.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

Al mismo tiempo, Sweeney ha construido una carrera cada vez más ligada a decisiones empresariales y de producción. Además de actuar, ha impulsado proyectos propios y participa en marcas como Syrn y Novig, pero ya no se trata solo de papeles escritos por otros, sino de campañas y negocios en los que ella también tiene participación directa.

La entrevista de Sharon Stone no se concentró únicamente en Sweeney. La actriz también habló de tecnología, política, algoritmos y de su deseo de dirigir. Sin embargo, su comentario sobre la protagonista de ‘Anyone But You’ conecta la ficción de ‘Euphoria’ con la manera en que Sweeney sigue generando debate fuera de la pantalla cada día.

Entertainment Weekly informó que contactó a representantes de Sydney Sweeney para pedir comentario, pero no recibió respuesta al momento de publicar su nota.

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