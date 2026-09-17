Sharon Stone dice que los algoritmos de las redes sociales están hechos por personas sin inteligencia emocional

Durante un nuevo encuentro con Variety, Sharon Stone cuestionó el criterio de quienes diseñan los algoritmos y toman decisiones en la industria tecnológica. La veterana actriz estadounidense expresó preocupación por el poder que esas personas tienen sobre la vida colectiva y reflexionó sobre las barreras que encontró en Hollywood, donde sus aspiraciones profesionales chocaron con el trato que recibían las mujeres.

¿Qué opina Sharon Stone sobre los creadores de algoritmos?

El planteamiento de Stone gira alrededor de una pregunta: ¿qué cualidades deberían tener las personas que influyen en el rumbo de una sociedad? La intérprete trasladó sus inquietudes al sector tecnológico y a quienes deciden cómo funcionan sus herramientas. “Son personas muy intelectuales, pero cuya inteligencia emocional quizá no esté a la altura de eso. Y ese equilibrio podría no ser una forma saludable de guiarnos hacia el futuro”, declaró.

La actriz introdujo su argumento con una referencia personal: “Lo digo con cariño, porque soy mamá y estoy un poco en el espectro”. Después afirmó que muchas personas del sector tecnológico involucradas en esas decisiones están en el espectro autista. Stone llevó su razonamiento hacia las repercusiones colectivas con una imagen escatológica: “Y entonces, permitir que personas que están desequilibradas nos guíen hacia adelante probablemente sea la razón por la que todos tenemos diarrea ahora mismo”.

Sharon Stone en la temporada 3 de Euphoria (Foto: HBO)

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Sharon Stone no siempre quiso actuar

La entrevista también permite conocer una aspiración que suele quedar opacada por su fama frente a la cámara. Stone quería dirigir y , al explicar los obstáculos que encontró, recurrió a una ironía corporal menos solemne que cualquier discurso sobre las desigualdades de Hollywood: “Quería dirigir. Pero tengo ese problemático asunto de la vagina”, expresó y completó la idea al decir que ese asunto “se interpuso en que me permitieran tener trabajos, recibir un pago justo por ellos o que se considerara que tenía un punto de vista inteligente”.

La desigualdad salarial ya había aparecido entre sus preocupaciones públicas, como cuando en su participación en el pódcast de Kevin Goetz, Stone habló de las diferencias de remuneración entre actores y actrices, así como de la importancia de reconocer el valor del propio trabajo:

“Recibo llamadas en las que me dicen: ‘Esta es una película de 100 millones de dólares y vamos a pagarle 7 millones al protagonista, un hombre del que, francamente, casi nadie ha oído hablar, pero queremos pagarte 500 mil dólares a ti por ser la protagonista’. Y yo digo: ‘No. Yo gané 500 mil dólares por Bajos instintos hace 30 años’. Así que van a pagarle esa cantidad a este tipo desconocido con un presupuesto de 100 millones de dólares. Creo que, en lugar de eso, probablemente deberían pagarnos tres millones y medio a cada uno. Porque creo que eso sería justo y razonable.”

Todo sobre The Social Reckoning, la nueva película sobre Mark Zuckerberg

Sharon Stone (Foto: Getty)

Ante los comentarios de Stone, vale la pena hablar del poder de las plataformas y de The Social Reckoning, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Sony presenta la producción como una obra complementaria de Red Social, la película de 2010 sobre los orígenes de Facebook. Esta vez, la historia se concentra en la revelación de información interna de la compañía y en las personas que hicieron posible su publicación.

Mikey Madison, ganadora del premio Osca a mejor actriz por Anora, interpreta a Frances Haugen, la exempleada de Facebook que filtró documentos internos en 2021. Jeremy Allen White encarna a Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal conectado con aquella investigación. Jeremy Strong será Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg en la cinta anterior.

Se estrena en salas de cine el 9 de octubre.

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