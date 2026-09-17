Bill Skarsgård protagonizará ‘Physint’, el nuevo videojuego de Hideo Kojima

Bill Skarsgård será protagonista en Physint, el videojuego de acción y espionaje a cargo de Hideo Kojima. El actor conocido por interpretar a Pennywise se unirá a una producción que reúne talento cinematográfico internacional y que será publicada por Xbox. Kojima Productions ya había empezado a revelar a las estrellas del videojuego, pero solo hasta ahora se reveló el nombre de quien encabezará la aventura.

¿Quiénes acompañarán a Bill Skarsgård en el elenco de Physint?

Es verdad que el estudio todavía no ha compartido buena parte de la historia y de sus personajes, pero estos anuncios nos permiten conocer a los intérpretes que participarán en esta nueva colaboración entre el creador japonés y Xbox. La revelación tuvo lugar durante la transmisión de Xbox del Tokyo Game Show 2026. “Me complace confirmar que Bill Skarsgård interpretará el papel principal de Physint”, expresó Kojima. El director explicó que ambos admiran el trabajo del otro y que esa afinidad los llevó a decidir que trabajarían juntos en el videojuego.

Skarsgård compartirá créditos con Charlee Fraser, conocida por Furiosa: De la saga Mad Max y Con todos menos contigo. También participan Don Lee, actor de Estación zombie: Tren a Busán y Eternals, y Minami Hamabe, protagonista de Godzilla Minus One. Aunque son los nombres anunciados hasta ahora, Kojima adelantó que habrá más noticias sobre el reparto. A continuación puedes ver los pósters oficiales compartidos por el autor en sus redes sociales.

La preparación con los actores ya incluyó trabajo previo frente a las cámaras: “Las pruebas de vestuario, los escaneos y las pruebas de cámara que realizamos con Bill y Charlee a principios de este año me dieron muchísima confianza en la dirección del proyecto”, señaló Kojima, quien tomó las fotografías de ambos pósters.

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¿De qué trata Physint?

Physint fue presentado en enero de 2024 como el regreso de Kojima a la acción y el espionaje, un territorio muy conocido por el creador gracias a su trayectoria como principal responsable creativo de Metal Gear. Sin embargo, el nuevo título pertenece a Kojima Productions y constituye un proyecto independiente de la franquicia desarrollada anteriormente para Konami.

Aunque no hay detalles sobre el argumento, Kojima Productions ha reiterado que pretende replantear ese género para jugadores de todo el mundo. De momento sabemos que la intención es trabajar dentro del género de acción y espionaje, con un reparto internacional y una producción que continúa en desarrollo.

La ruptura con PlayStation y la alianza con Xbox

La llegada de Skarsgård se anunció después de un cambio importante para el proyecto, pues PlayStation dejó de ser su distribuidora y Xbox asumió la publicación. La colaboración original con Sony terminó, pero Physint continuó en desarrollo. La situación acercó todavía más a Microsoft y Kojima Productions, que ya trabajaban juntos en el videojuego de terror OD.

Bill Skarsgård para Esquire

Xbox hizo público el acuerdo el 9 de septiembre y celebró la libertad de los creadores para elegir a sus colaboradores, junto con la confirmación de que la asociación abarcará Physint. Al día siguiente, Kojima Productions publicó su propio mensaje para comunicar que el proyecto seguiría adelante con el respaldo del equipo de Xbox. El acuerdo también contempla proyectos de cine y televisión.

OD, el otro videojuego de Hideo Kojima

Antes de Physint, y durante The Game Awards de 2023, Kojima y Xbox ya habían anunciado OD. proyecto con Jordan Peele, director de ¡Huye!, como uno de sus colaboradores creativos. Su presentación original habló sobre la exploraración del miedo, junto con el objetivo de acercar el lenguaje cinematográfico a una experiencia interactiva desarrollada con tecnología de juego en la nube.

Sophia Lillis y Hunter Schafer forman parte del elenco de OD; el anuncio inicial también incluyó al fallecido Udo Kier. En aquella presentación, el estudio se refirió al proyecto como una experiencia relacionada con los límites de la tolerancia al miedo.

Ni Physint ni OD tienen fechas oficiales de lanzamiento.

Con información de Variety.

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