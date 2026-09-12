Sydney Sweeney recibe críticas por nueva campaña deportiva y ella defiende el anuncio como algo ‘divertido’

Sydney Sweeney es perseguida por la polémica… ¿o ella es la que la persigue? Tras la polémica que provocó su anuncio para American Eagle, la actriz de ‘Euphoria’ ahora enfrenta críticas por su colaboración con Novig, una aplicación de intercambio deportivo en la que también participa como socia estratégica y accionista. El debate se desató por el enfoque visual del anuncio y por los reclamos de usuarias que consideran que la campaña afecta la representación de las mujeres dentro de la industria deportiva.

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¿Por qué la nueva campaña de Sydney Sweeney generó críticas?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney se asoció con Novig para promocionar una plataforma que combina dinámicas de intercambio financiero con una experiencia centrada en resultados deportivos. La compañía se presenta como un servicio para mayores de 21 años y asegura que busca establecer un estándar más responsable dentro de esa categoría.

Sydney Sweeney en la premiere de la tercera temporada de ‘Euphoria’, en abril de 2026 en Hollywood, California (Crédito: Getty Images)

Sin embargo, el lanzamiento del anuncio no concentró la conversación en la aplicación ni en su funcionamiento, sino en la forma en que fue presentada la actriz. La campaña muestra a Sweeney en imágenes provocativas, cubierta con balones y uniformes deportivos, lo que generó molestia entre usuarios de redes sociales y mujeres vinculadas al mundo del deporte.

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Una de las críticas citadas por el medio vino de Marissa Womack, gerente de promociones y programación de los Harrisburg Senators, equipo de ligas menores de béisbol. En TikTok, Womack explicó que su molestia no tenía que ver con celos o inseguridad hacia la actriz, sino con un problema más amplio de representación.

“Esta [crítica] no se debe a que sienta celos o inseguridad respecto a [Sweeney]… se trata de que este es un ámbito dominado por hombres en el que constantemente tenemos que demostrar por qué pertenecemos a él”, señaló Womack.

Sydney Sweeney defiende el anuncio de Novig

Ante la conversación generada por la campaña, Sydney Sweeney defendió el concepto del anuncio. Según el reporte, la actriz dijo que la colaboración “se trataba de adoptar una idea divertida”. También explicó que la intención era llamar la atención en medio del ruido publicitario y dirigirla hacia el deporte.

Sydney Sweeney en una imagen promocional de la campaña de Novig

“El concepto es sencillo: dejar de lado el ruido y centrarse totalmente en el deporte. La campaña hace realidad esa idea con seguridad, humor y un toque desenfadado”, afirmó Sweeney.

El problema, para varias personas que reaccionaron en redes, es que el resultado fue leído de forma opuesta. Algunos usuarios señalaron que el anuncio usa el lenguaje deportivo como pretexto para volver a colocar el cuerpo de la actriz en el centro. Una crítica citada por The Hollywood Reporter resumió esa postura al decir: “No hay ninguna razón para tener a alguien desnudo diciendo simplemente «deportes» una y otra vez.”

La discusión también llegó a los comentarios de Instagram de la actriz, donde usuarios calificaron la campaña como “inapropiada”, “triste” y “patética”. Otros cuestionaron que una campaña deportiva con ese tono circulara en espacios donde también hay público joven interesado en el deporte.

El antecedente de American Eagle y la imagen pública de la actriz

La controversia de Novig llega después del debate que generó la campaña de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney en 2025. Aquella publicidad usó el lema “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, con un juego de palabras entre jeans y genes. El anuncio recibió críticas porque algunos usuarios interpretaron el mensaje como una referencia problemática a rasgos físicos y genética.

Sydney Sweeney en la publicidad de NOVIG

En ese momento, American Eagle defendió la campaña al asegurar que siempre había tratado sobre jeans y sobre la historia de Sweeney con la marca. La actriz también ha intentado tomar distancia de las lecturas políticas que algunas personas han hecho de su imagen pública. En entrevistas recientes, ha sostenido que no busca colocarse en conversaciones partidistas y que su interés principal está en la actuación y en contar historias.

Con la campaña de Novig, la conversación vuelve a girar alrededor de una pregunta que acompaña a Sweeney desde ‘Euphoria’: dónde termina el control de una actriz sobre su imagen y dónde empieza una estrategia publicitaria que sabe que la polémica puede darle visibilidad. Por ahora, la intención declarada era hablar de deportes, pero el debate terminó instalado otra vez en la representación femenina, la publicidad provocativa y el lugar que ocupa Sweeney dentro de esa discusión.

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