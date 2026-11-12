Scarlett Johansson explica su método para rechazar películas en Hollywood

Scarlett Johansson reveló cómo decide qué películas aceptar y por qué algunas propuestas de los grandes estudios de Hollywood terminan con una negativa. Durante la promoción de Paper Tiger, la actriz de 41 años habló sobre las preguntas que se plantea antes de comprometerse con una producción.

¿Cómo Scarlett Johansson rechaza películas?

La entrevista fue publicada por Los Angeles Times con motivo de su trabajo en Paper Tiger. Ese drama independiente, adquirido por Neon antes de su presentación en Cannes, ocupa un lugar distinto al de las grandes producciones que también forman parte de su agenda. Johansson explicó que evalúa cada oferta pensando en la película completa y en su posible relación con los espectadores.

“¿Estoy haciendo algo que otras personas quieran ver? ¿Hay un público para esta película? No estoy haciendo una película solo para mí”, declaró. A veces, sus dudas son lo suficientemente grandes como para expresarlas directamente a los responsables del proyecto. “A veces recibo proyectos de estudios ante los que tengo que decir: ‘No creo que deban hacer esto. No sé para quién lo están haciendo. Parece irresponsable hacerlo’”.

Scarlett Johansson pasó años interpretando a Natasha Romanoff en Marvel y protagonizó Jurassic World: Renace estrenada en 2025; su actividad reciente continúa relacionada con franquicias de gran presupuesto y reconocimiento. Por otro lado, también conoce la experiencia opuesta de desear un personaje y recibir una negativa. En una entrevista anterior con Variety recordó que al inicio no obtuvo los papeles que buscaba en Iron Man 2 y Gravedad de Alfonso Cuarón. El primero fue asignado a Emily Blunt, quien tuvo que abandonarlo por problemas de agenda; Johansson terminó interpretándolo. El segundo quedó en manos de Sandra Bullock.

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Aquel periodo le produjo dudas sobre su futuro profesional: “Me sentía muy frustrada y sin esperanza. Como: ‘¿Estoy en la profesión correcta?’”, recordó. Las propuestas que recibía entonces le resultaban poco satisfactorias y le ofrecían numerosos guiones sobre Marilyn Monroe. Actualmente, su calendario incluye The Batman 2 y Scapegoat, el proyecto de Ari Aster respaldado por A24 en el que comparte reparto con Jude Law.

The Exorcist: Martyrs, lo nuevo de Scarlett Johansson

Una de sus próximas películas será The Exorcist: Martyrs, escrita y dirigida por Mike Flanagan. Johansson interpreta a Julie Miller, una detective de homicidios de Nueva York cuyo pasado está ligado a la captura de un asesino satánico. La producción pertenece al universo de El exorcista y tiene programado su estreno cinematográfico para el 12 de marzo de 2027.

La historia retoma a Miller trece años después de aquel caso., con una nueva serie de asesinatos que obliga a la investigadora a enfrentar lo que creía resuelto, aunque también debe hacer frente a una fuerza demoníaca que amenaza a Max, su hijo de doce años. El asesino del pasado es Father Sunday, interpretado por John Leguizamo. En la nueva investigación, Miller contará con la ayuda del padre William, un antiguo capellán de prisión encarnado por Chiwetel Ejiofor, y de Gina Restrepo, una detective novata interpretada por Sasha Calle.

El reparto, además de Scarlett Johansson, incluye a Diane Lane como Mary, madre de la detective, quien la ayuda con la crianza de Max, interpretado por Jacobi Jupe. Laurence Fishburne participa como el padre Nichol. Flanagan tiene sobrada experiencia con relatos de horror atravesados por el duelo y la fe. Entre sus trabajos están La maldición de Hill House, Misa de medianoche y Doctor Sleep. En Martyrs es guionista, director y productor; Jason Blum y David Robinson también participan en la producción, con Universal a cargo de la distribución cinematográfica.

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