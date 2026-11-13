Director de ‘I Play Rocky’ revela por qué Sylvester Stallone negó conocer la película sobre su vida

La historia de cómo Sylvester Stallone consiguió llevar ‘Rocky’ a la pantalla grande es el tema central de ‘I Play Rocky’, una película biográfica dirigida por Peter Farrelly que reconstruye los primeros años del actor en Hollywood. Aunque la producción cuenta con su aprobación, Stallone sorprendió cuando aseguró públicamente que no sabía nada del proyecto. Ahora, el director ha explicado qué ocurrió detrás de aquellas declaraciones y por qué una recomendación que él mismo le hizo al protagonista de ‘Rambo’ terminó provocando un inesperado malentendido.

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¿Por qué Sylvester Stallone negó conocer ‘I Play Rocky’?

Durante una conversación con Los Angeles Times en el AFI Fest, Farrelly explicó que desde el principio consideró indispensable contar con la aprobación de Stallone para realizar una película sobre su vida.

Anthony Ippolito interpreta a Sylvester Stallone en ‘I Play Rocky’ (Amazon MGM Studios)

El director recordó que le enviaron el guion escrito por Peter Gamble y posteriormente se reunió con él para discutir el proyecto. En aquella conversación dejó claro que no seguiría adelante si Stallone no estaba de acuerdo.

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“No la haré a menos que tú quieras que la hagamos”, le aseguró. La respuesta del actor fue sencilla: “Háganla”.

Sin embargo, surgió una discusión sobre la posibilidad de que Stallone participara como productor. Farrelly consideraba que involucrarlo directamente podría perjudicar la percepción del público, ya que la película presenta una imagen favorable del actor.

“Personalmente, creo que te perjudicaría porque aquí quedas muy bien. Y si al final vemos que dice ‘Producida por’ ti, la gente va a pensar: ‘Ah, por eso. Él le dio forma’”, explicó el cineasta.

Stallone aceptó la recomendación, pero aproximadamente una semana después declaró durante una entrevista que no sabía nada de la película. Sus palabras provocaron especulaciones en internet y desconcertaron al propio director.

Farrelly decidió llamarlo para preguntarle qué estaba ocurriendo. Stallone respondió que simplmente había seguido su consejo de mantenerse apartado del proyecto.

“Tú me dijiste que me mantuviera al margen”, recordó Farrelly que le contestó el actor. El director tuvo que aclararle que no era necesario distanciarse hasta ese extremo.

¿De qué trata ‘I Play Rocky’ y quién interpreta a Stallone?

La película reconstruye los esfuerzos de Stallone por conseguir que Hollywood produjera ‘Rocky’, cuyo guion escribió en aproximadamente tres días y medio. Aunque recibió ofertas para venderlo, el entonces desconocido actor insistió en que debía interpretar al protagonista.

Anthony Ippolito, quien anteriormente interpretó a Al Pacino en ‘The Offer’, encarna a Stallone. Para preparar el personaje, investigó su vida durante aproximadamente un año y medio y posteriormente pudo conversar con él.

El reparto también incluye a Matt Dillon como Frank Stallone Sr., AnnaSophia Robb como Sasha Czack, Stephan James como Carl Weathers y Jay Duplass como John G. Avildsen, director de la película original.

Farrelly considera que la historia transmite un mensaje sobre mantenerse fiel a las convicciones personales, incluso cuando existen importantes incentivos económicos para abandonarlas.

“Para mí, es una película que va contra la obsesión por el dinero. Hoy todo el mundo quiere ser multimillonario, y eso nunca te hará feliz”, afirmó.

La reacción de Stallone y los desafíos del rodaje

Además de autorizar el proyecto, Stallone tuvo oportunidad de ver una versión terminada de ‘I Play Rocky’ en su casa y compartir sus impresiones con Farrelly.

Sylvester Stallone en ‘Rocky’ (© 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc)

El cineasta reconoció que la opinión del actor era especialmente importante para él, independientemente de la recepción que pudiera tener la película entre el público.

La producción también enfrentó dificultades relacionadas con su presupuesto y calendario. Farrelly explicó que únicamente contaron con 34 días de rodaje, apenas seis más que los utilizados para realizar ‘Rocky’ en 1976.

Una de las secuencias más complicadas fue un combate que requirió una semana de filmación. Sin embargo, durante la edición decidió trasladarlo a los créditos finales porque consideró que la historia encontraba un ciesrre más satisfactorio cuando el joven Stallone llegaba a lo alto de las famosas escaleras de Filadelfia.

Así, ‘I Play Rocky’ busca recuperar la historia detrás de una de las películas más importantes de la carrera de Stallone, con su aprobación, pero sin convertirlo en responsable directo de cómo se cuenta su propia vida.

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