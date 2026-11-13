‘Wildwood’: Alex Montiel, Lalo Garza y otras figuras del entretenimiento opinan sobre el cambio de voces

El cambio de voces de Wildwood: El bosque salvaje provocó respuestas de creadores de contenido y profesionales del doblaje. Alex Montiel, por ejemplo, salió a cuestionar la decisión de sustituir al elenco original, mientras que Lalo Garza examinó aspectos de las interpretaciones y las condiciones del trabajo en cabina. ¿Cómo se desarrolló la polémica de […]

El cambio de voces de Wildwood: El bosque salvaje provocó respuestas de creadores de contenido y profesionales del doblaje. Alex Montiel, por ejemplo, salió a cuestionar la decisión de sustituir al elenco original, mientras que Lalo Garza examinó aspectos de las interpretaciones y las condiciones del trabajo en cabina.

¿Cómo se desarrolló la polémica de Wildwood?

La producción de LAIKA estrenó su primera versión en español en México el 29 de octubre. Poco después, fragmentos del doblaje circularon en redes acompañados de abundantes dudas sobre la expresividad de las voces. El debate también incluyó comparaciones y ejercicios interpretativos hechos por otros actores, que algunos usuarios utilizaron para explicar qué esperaban escuchar en la película.

Una mayoría de los comentarios negativos se concentró en Macarena García, voz de Prue; Natalia Téllez, intérprete de Alexandra, y Javier Ibarreche, responsable de Brendan, el rey bandido. También apareció una petición en Change.org que solicitó una nueva grabación con profesionales del doblaje y superó las 14 mil firmas.

Javier Ibarreche, Natalia Téllez, Macarena García y Emilio Treviño, voces del primer doblaje de Wildwood

El 10 de noviembre, Imagem Films México anunció una nueva versión para las salas nacionales. La distribuidora defendió que la grabación inicial había contado con la aprobación de las partes involucradas y cumplía los estándares establecidos. También aclaró que ofrecer otra interpretación no tenía como propósito desacreditar el trabajo previo ni las aportaciones de quienes participaron en él.

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Lo que dijeron actores de doblaje e influencers

Alex Montiel, también conocido por El Escorpión Dorado, publicó su opinión en redes sociales. En X escribió: “Se tomó esta decisión bastante cuestionable”. El creador planteó que habría que observar la respuesta en taquilla y si otros intérpretes aceptarían trabajar con la distribuidora después del reemplazo. Su cuestionamiento se dirigió al trato hacia las personas que la propia empresa había contratado. En su comentario en video, Montiel también señaló que el público puede aprobar o rechazar una interpretación, sin embargo, consideró desproporcionada la respuesta de sustituir las voces poco después del estreno.

Lalo Garza abordó el tema en YouTube, en el canal La Lata; aunque sí reconoció la formación actoral de Ibarreche, identificó una limitación en los fragmentos que había escuchado: “Creo que, al menos en los pedacitos que oí de Javier en Wildwood, le falta esa teatralidad”. En su propia cuenta de TikTok, Lalo compartió un video en el que comenta el caso:

“Creo que esto era una bomba que tenía que estallar, creo que este asunto de los star talents ya ha llegado muy lejos, y cada vez meten peor y peor y peor y peor gente a hacer lo que requiere una especialización muy delicada. No es tan fácil. Esto es un gran ejemplo de que los fans pueden exigir cuando algo no les gusta y, por otro lado, que los que trabajamos en esto, ¡por algo trabajamos en esto!”

Erica Edwards, Danna Alcalá y Erick Selim protagonizarán el redoblaje de Wildwood

La actriz y directora de doblaje, Aurora Mijangos, cuestionó en entrevista con La Razón las diferencias salariales entre los profesionales del gremio y las celebridades contratadas: “Lo que a ellos les pagan es muchísimo más que a nosotros”. También criticó que la selección de voces dependa del número de seguidores y propuso destinar mejores pagos a los intérpretes especializados e invertir en publicidad. Mariana Lodoza, también actriz, también habló con La Razón y expresó: “Es desafortunado para todas las partes lo que pasó con Wildwood”. Emilio Treviño, voz de Curtis, escribió en Instagram: “Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de Wildwood”.

¿Ya se puede ver Wildwood con el nuevo doblaje?

La nueva versión está disponible en cines mexicanos a partir de hoy, jueves 12 de noviembre. Cinemex difundió un avance y confirmó su disponibilidad, después del anuncio de Imagem Films México. Danna Alcalá interpreta a Prue, Erica Edwards da voz a Alexandra y Erick Selim asume a Brendan. Esos papeles habían sido grabados por García, Téllez e Ibarreche.

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