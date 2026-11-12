¿Quién es Nathan Fielder, el comediante que convirtió la historia de Elizabeth Holmes en un documental rumbo al Oscar?

Desde sus comienzos como mago hasta su consolidación

Nathan Fielder ha pasado de protagonizar situaciones absurdas en televisión a convertirse en uno de los nombres que llaman la atención en la temporada de premios de Hollywood. El comediante, actor y director canadiense está detrás de ‘You Can See Everything’, un documental sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos condenada por fraude.

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La película, codirigida con Lance Oppenheim, ha recibido varios reconocimientos y podría conseguir una nominación al Oscar en 2027. Sin embargo, el proyecto también representa un nuevo capítulo en la peculiar trayectoria de Fielder, quien lleva más de una década explorando los límites entre la realidad, la ficción y el comportamiento humano.

¿Quién es Nathan Fielder y cómo comenzó su carrera?

Nacido el 12 de mayo de 1983 en Vancouver, Canadá, Nathan Fielder comenzó a interesarse por el entretenimiento desde muy joven. Durante su adolescencia trabajó como mago en fiestas y celebraciones, además de desempeñarse en una tienda de artículos de magia entre los 13 y los 20 años.

‘Nathan on Your Side’ (Imagen: Facebook/This Hour Has 22 Minutes)

Estudió negocios en la Universidad de Victoria, donde se graduó en 2005, y posteriomente ingresó al programa de comedia del Humber College de Toronto. Sus primeros trabajos profesionales incluyeron la escritura de segmentos para ‘Canadian Idol’ y su participación en el programa de humor ‘This Hour Has 22 Minutes’, donde desarrolló una sección titulada ‘Nathan on Your Side’.

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Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó en 2013 con ‘Nathan for You’, una serie de Comedy Central en la que interpretaba una versión ficticia de sí mismo mientras ofrecía estrategias comerciales disparatadas a pequeños negocios.

Uno de sus episodios más famosos involucró la creación de Dumb Starbucks, una cafetería que imitaba la imagen de Starbucks bajo el argumento de que funcionaba como una parodia. El establecimiento provocó una enorme atención mediática antes de ser clausurado por las autoridades sanitarias de Los Ángeles.

De ‘Nathan for You’ a ‘The Rehearsal’: Su peculiar manera de hacer televisión

Después del éxito de ‘Nathan for You’, que concluyó en 2017 tras cuatro temporadas, Fielder continuó desarrollando proyectos que combinaban comedia, observación documental y situaciones cuidadosamente construidas. En 2020 comenzó a desempeñarse como productor ejecutivo de ‘How To with John Wilson’, una serie documental de HBO que encontraba historias inesperadas en situaciones cotidianas.

Posteriormente creó ‘El ensayo’, estrenada en 2022, donde ayuda a personas comunes a prepararse para acontecimientos importantes de sus vidas mediante recreacciones extremadamente detalladas.

Nathan Fielder en ‘El ensayo’ (2022) (imagen: IMDb)

Para conseguirlo, Fielder construye escenarios que reproducen lugares reales y contrata actores encargados de interpretar a las personas involucradas en esas situaciones. La segunda temporada, estrenada en 2025, llevó el concepto todavía más lejos al investigar los problemas de comunicación entre pilotos comerciales. Fielder obtuvo una licencia de piloto comercial y llegó a volar un Boeing 737 como parte de su investigación.

Tambien cocreó y protagonizó ‘The Curse’ (2023), junto a Benny Safdie y Emma Stone, una serie que nuevamente exploró las relaciones humanas y las contradicciones entre las apariencias y la realidad.

¿Cómo terminó Nathan Fielder haciendo un documental sobre Elizabeth Holmes?

La idea de ‘You Can See Everything’ surgió en 2023, cuando Fielder invitó a Oppenheim al Magic Castle, un exclusivo club de magia de Los Ángeles.

Según explicó a W Magazine, ambos estaban interesados en la historia de Holmes, quien había buscado acercarse a A24 para realizar un documental sobre su vida junto a su pareja, Billy Evans. Poco después, Fielder contactó a la productora y comenzó un proyecto que terminaría desarrollándose durante tres años.

Lance Oppenheim, Amanda Seyfried y Nathan Fielder (Imagen: Rollingstone)

Para realizar la película, se instaló en la casa de huéspedes de Holmes y Evans, en San Diego, durante las semanas previas al ingreso de la empresaria a prisión. El equipo llegó a trabajar jornadas de hasta 17 horas para registrar la convivencia familiar y las entrevistas con Holmes.

En declaraciones a W Magazine, Fielder reconoció que inicialmente tenía una opinión clara sobre la empresaria:

“Cuando comencé el proyecto, Elizabeth me parecía algo blanco o negro. En mi mente, ella era culpable.”

Sin embargo, conocerla personalmente terminó desconcertándolo. Uno de los momentos que más lo sorprendieron ocurrió cuando Holmes aseguró que nunca había mentido en su vida. El director también reconoció que, después de toda la experiencia, seguía sin comprender completamente a la fundadora de Theranos.

“Y, en mi vida, nunca me ha desconcertado tanto una persona.”

‘You Can See Everything’ y sus posibilidades de llegar al Oscar

Estrenado en septiembre de 2026 durante el Festival de Cine de Telluride, ‘You Can See Everything’ examina los últimos 34 días de libertad de Holmes antes de ingresar a prisión por su participación en el fraude de Theranos.

Elizabeth Holmes en ‘You can see everything’ (imagen: A24)

El documental también incluye la participación de Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en ‘The Dropout’ y regresó al personaje para recrear conversaciones que no pudieron ser filmadas originalmente.

La producción ha conseguido importantes reconocimientos. El 8 de noviembre ganó cinco premios en los Critics Choice Documentary Awards, incluidos mejor largometraje documental y mejor dirección para Fielder y Oppenheim. También recibió nominaciones a mejor documental y premio del público en los Gotham Film Awards.

A24 está promoviendo la película para distintas categorías de los Óscar, incluida mejor largometraje documental, aunque todavía no cuenta con una nominación confirmada. De conseguirla, sería un nuevo reconocimiento para Fielder.

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