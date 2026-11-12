‘Godzilla Minus Zero’ pierde el primer lugar en taquilla ante ‘Ramayana’, la nueva superproducción de la India

El dominio de ‘Godzilla Minus Zero’ no ha sido suficiente para imponerse en todos los mercados internacionales. Mientras la secuela dirigida por Takashi Yamazaki continúa mostrando una enorme fuerza comercial en Norteamérica, una nueva superproducción india consiguió desplazarla en dos mercados importantes y, de paso, alcanzar una marca inédita para el cine de ese país.

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¿Cómo logró ‘Ramayana’ superar a ‘Godzilla Minus Zero’?

‘Ramayana: Rise of a Legend’, dirigida por Nitesh Tiwari, llegó a las salas como una ambiciosa adaptación del texto mitológico hindú y rápidamente encontró una respuesta especialmente fuerte fuera de India. El desempeño fue suficiente para convertir su estreno en un acontecimiento histórico dentro del mercado británico.

Sai Pallavi y Sonia Balani en ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (2026) (imagen: IMDb)

De acuerdo con Variety, la película debutó en el primer lugar de la taquilla de Reino Unido e Irlanda con £2.1 millones, equivalentes a aproximadamente US$2.8 millones. Con ello se convirtió en la primera producción india en encabezar ese mercado.

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‘Wild Horse Nine’ ocupó la segunda posición con US$1.9 millones, mientras ‘Godzilla Minus Zero’ quedó en tercer lugar con US$1.8 millones. Hasta ahora, el mejor resultado para una película india había sido el segundo puesto, alcanzado anteriormente por producciones como ‘RRR’, ‘Pathaan’, ‘Jawan’ y ‘Dhurandhar: The Revenge’.

‘Godzilla Minus Zero’ sigue dominando en Norteamérica

El resultado británico no significa que la película de Takashi Yamazaki haya perdido impulso en todos los territorios. En Norteamérica, ‘Godzilla Minus Zero’ debutó en el primer lugar con cerca de US$33 millones, prácticamente triplicando el estreno de ‘Godzilla Minus One’, que había comenzado su recorrido con US$11.4 millones.

La secuela también superó el estreno de ‘Godzilla vs. Kong’, pese a la enorme diferencia entre sus presupuestos reportados. La producción japonesa habría costado alrededor de US$15 millones, mientras que la película de Legendary tuvo un presupuesto cercano a los US$200 millones.

El fuerte desempeño confirma que la continuación de ‘Godzilla Minus One’ continúa siendo uno de los grandes éxitos actuales de la cartelera, aunque ahora enfrenta competencia internacional particularmente fuerte.

‘Ramayana’ también crece en la taquilla mundial

El impacto de ‘Ramayana: Rise of a Legend’ no se limita a Reino Unido e Irlanda. Según Collider, la película consiguió aproximadamente US$55 millones durante su estreno global, incluyendo US$12 millones provenientes de Norteamérica.

‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: GKids/Toho)

Posteriormente sumó US$17 millones adicionales a nivel mundial durante el lunes, de los cuales US$13 millones correspondieron a India. Con las cifras del martes incluidas, su acumulado ya rondaba los US$80 millones.

La película forma parte de un proyecto dividido en dos entregas y cuenta con Ranbir Kapoor como Rama y Yash como Ravana. Su presupuesto reportado supera los US$200 millones, mientras que el productor Namit Malhotra ha señalado que el costo combinado de ambas partes alcanza aproximadamente US$400 millones. La continuación está prevista para 2028.

Así, mientras ‘Godzilla Minus Zero’ mantiene una posición privilegiada en Norteamérica, ‘Ramayana’ comienza a convertirse en un fenómeno internacional propio y ya consiguió algo que ninguna producción india había logrado antes en Reino Unido e Irlanda.

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