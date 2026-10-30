‘Ramayana’: ¿De qué trata la súper producción más cara de la India que está recibiendo críticas mixtas?

Se basa en uno de los poemas épicos más importantes de la historia

La industria cinematográfica de la India se prepara para uno de los estrenos más ambiciosos de su historia con ‘Ramayana: Part 1‘, una adaptación del célebre poema épico hindú que busca competir con las grandes producciones de Hollywood. Dirigida por Nitesh Tiwari y protagonizada por Ranbir Kapoor, Yash y Sai Pallavi, la película forma parte de un proyecto de dos entregas cuyo presupuesto conjunto ronda los 500 millones de dólares.

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Sin embargo, después de su premiere en Los Ángeles, las primeras reseñas han dividido opiniones: mientras algunos críticos elogian su espectacularidad y dimensiones monumentales, otros cuestionan sus efectos visuales, el desarrollo de los personajes y el uso de inteligencia artificial.

¿De qué trata ‘Ramayana’, la película más cara de la historia de la India?

La película adapta el Ramayana, uno de los textos fundamentales de la literatura india (y de la literatura universal), atribuido al poeta Valmiki. La obra narra las aventuras del príncipe Rama, considerado una encarnación del dios Vishnu, y como cualquier gran epopoeya cultural, abarca numerosos temas: el deber, la justicia, la lealtad y el sacrificio.

Póster de ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (2026) (imagen: IMDb)

La historia comienza con el ascenso del poderoso Ravana, gobernante de Lanka, cuyas ambiciones amenazan el equilibrio del mundo. Frente a esta amenaza aparece Rama, heredero del reino de Ayodhya, quien debe prepararse para cumplir un destino que trasciende sus responsabilidades como príncipe.

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Después de contraer matrimonio con Sita, Rama queda envuelto en una disputa por la sucesión del trono. Como consecuencia, acepta un exilio de catorce años y abandona su hogar acompañado de su esposa y su hermano Lakshmana.

Durante ese periodo, Ravana secuestra a Sita, provocando un conflicto que eventualmente enfrentará a ambos personajes. Sin embargo, esta primera entrega se concentra principalmente en los acontecimientos que conducen a ese enfrentamiento, mientras que la continuación abordará el desarrollo de la lucha entre Rama y Ravana.

La adaptación cuenta con un extenso reparto encabezado por Ranbir Kapoor como Rama, Yash como Ravana, Sai Pallavi como Sita, Ravi Dubey como Lakshmana y Sunny Deol como Hanuman. También participan Lara Dutta, Arun Govil, Anupam Kher y Kajal Aggarwal, entre otros.

¿Cuánto costó producir ‘Ramayana’ y por qué es tan ambiciosa?

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2017, originalmente como una trilogía, aunque posteriormente fue reorganizado en dos películas bajo la dirección de Nitesh Tiwari.

Yash en ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (2026) (imagen: IMDb)

Su presupuesto estimado asciende a 4,000 millones de rupias, equivalentes aproximadamente a 500 millones de dólares. No obstante, Yash, quien también participa como productor, aclaro que esta cifra corresponde a ambas entregas e incluye los gastos de distribución y promoción internacional, no solamente la producción de la primera película.

Uno de sus principales atractivos es el apartado técnico, especialmente los efectos visuales desarrollados por DNEG, compañía que ha trabajado en producciones como ‘Dune‘ e ‘Interstellar‘. A esto se suma la colaboración musical entre Hans Zimmer y A. R. Rahman, que marca la primera incursión del compositor alemán en la industria cinematográfica india.

Los responsables también han buscado posicionar la película internacionalmente mediante una campaña promocional de gran alcance, presentaciones en IMAX y una versión doblada al inglés que utiliza inteligencia artificial para sincronizar los movimientos de los labios con los diálogos.

¿Qué dice la crítica sobre ‘Ramayana’?

Las primeras reseñas profesionales presentan un panorama dividido. Christian Zilko, de IndieWire, otorgó a la película una calificación de B y destacó su espectacularidad, sus escenarios y su ambiciosa recreación del relato original. Sin embargo, cuestionó que la narración avance de un acontecimiento extraordinario a otro sin dedicar suficiente tiempo al desarrollo emocional de los protagonistas.

Su crítica resume uno de los principales problemas de la producción:

“Cuando cada escena se siente como un clímax, nunca tienes la oportunidad de entender por qué cada una de ellas es importante.”

Ranbir Kapoor y Sai Pallavi en ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (imagen: IMDb)

Una postura mucho más negativa aparece en IGN, donde Siddhant Adlakha cuestionó los efectos digitales y comparó desfavorablemente algunos de sus resultados con los de ‘Thor: Love and Thunder‘. También criticó la representación de Rama, a quien considera un protagonista poco interesante, y el doblaje mediante inteligencia artificial.

El crítico señaló especialmente los inconvenientes de dividir una historia tan extensa en dos películas:

“La decisión de los cineastas de dividir la historia en dos deja el relato en un estado de animación suspendida.”

Por su parte, Giovanni Lago, de Next Best Picture, calificó la película con 5/10. Aunque elogió la presencia de Yash y la música de Zimmer y Rahman, consideró que algunos efectos visuales parecen sacados de un videojuego anticuado. También cuestionó el resultado de la sincronización labial mediante inteligencia artificial.

En Screen Rant, Brandon Zachary presentó una evaluación más favorable de la espectacularidad visual, aunque también identificó problemas en la construcción de los personajes. Según su análisis, Ravana resulta considerablemente más interesante que los protagonistas.

¿Cómo reaccionaron los primeros espectadores?

Las reacciones del público que asistió a las primeras proyecciones tampoco han sido completamente uniformes. De acuerdo con Esquire India, varios espectadores destacaron las actuaciones de Ranbir Kapoor y Yash, además de comparar las dimensiones de la producción con las de ‘El señor de los anillos‘. Algunos describieron la experiencia como espectacular e inmersiva, mientras otros manifestaron reservas sobre el ritmo, la música y la profundidad emocional de la historia.

Sai Pallavi y Sonia Balani en ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (2026) (imagen: IMDb)

Onmanorama también reportó opiniones mixtas, con elogios particularmente frecuentes hacia la interpretación de Yash como Ravana, pero críticas a determinadas secuencias de acción y a la manera en que la adaptación desarrolla sus conflictos.

Un aspecto importante es que varias reseñas estadounidenses corresponden a la versión doblada al inglés, por lo que algunas críticas técnicas están relacionadas específicamente con esa presentación. ‘Ramayana: Part 1’, distribuida internacionalmente como ‘Ramayana: Rise of a Legend‘, tuvo su estreno de gala el 27 de octubre en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles y llegará a los cines el 5 de noviembre de 2026. Su segunda entrega está prevista para 2027.

Por ahora, las primeras opiniones sugieren que la película ha conseguido llegar la atención por su escala, aunque todavía está por ver si su ambición visual y tecnológica será suficiente para conquistar al público internacional.

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