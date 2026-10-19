Tom Holland protagonizará ‘Penthouse’: Todo sobre la nueva película del actor del Hombre Araña

Así es, Tom Holland prepara otro proyecto con Sony Pictures después de un año de grandes estrenos y muchas alfombras rojas repletas de fanáticos. El actor trabajará próximamente en Penthouse, una película que hará todavía mayor su sociedad con el estudio, además de expandir su también oficio de productor.

¿Qué sabemos de Penthouse, lo nuevo de Tom Holland?

La compañía de Holland, Billy17, tiene un acuerdo de producción con Sony, y este proyecto forma parte de esa relación. El actor y sus socios colaborarán en la construcción de la propuesta antes de que llegue al rodaje. De acuerdo con Deadline, Sony adquirió de manera anticipada una idea original de Drew Pearce que se desarrollará como un thriller protagonizado por Holland. Pearce escribirá el guion, aunque de momento no hay detalles sobre el mismo.

Tom Holland producirá la película junto con su hermano menor Harry Holland y Will South por parte de Billy17. Pearce participará mediante su compañía Point of No Return, e Ian Fisher tendrá funciones de productor ejecutivo. Holland y sus socios intervendrán de manera importante en el desarrollo del proyecto junto con el guionista. Pearce es famoso por Iron Man 3 y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw.

Tom Holland en el set de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

Tampoco hay que olvidar que la colaboración con Sony incluye la película sobre Fred Astaire que protagonizará Holland, anunciada a finales de julio. Margaret Qualley, Sabrina Carpenter y Talia Ryder fueron anunciadas como integrantes de ese reparto. Holland y Billy17 figuran igualmente como productores.

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El éxito de Tom Holland este 2026

Spider-Man: Un Nuevo Día ha sido el gran acontecimiento comercial de su año, con una recaudación de 2.5 mil millones de dólares mundiales. La nueva aventura presenta a Peter Parker viviendo solo y dedicado a ser Spider-Man después de haber sido olvidado; el crecimiento de la presión sobre él conduce a un cambio peligroso y a la aparición de otra amenaza.

Holland también participó en La Odisea, de Christopher Nolan, otro de los grandes estrenos de 2026. La película alcanzó 1.788 mil millones y adaptó el poema épico de Homero a través de la participación de Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Elliot Page, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Zendaya y John Leguizamo.

Entre ambas producciones, la taquilla mundial supera los 4.3 mil millones de dólares, número de locura que transformó a Tom en una de las estrellas más taquilleras, no solo del año, también en toda la historia de Hollywood. Para Sony, Penthouse extiende la colaboración con Holland después del desempeño de su nueva entrega de Spider-Man, su joya más brillante de la franquicia.

Foto: Getty

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¿Tom Holland aparecerá en Avengers: Doomsday?

Esta es una de las preguntas más grandes del año en los derroteros de Hollywood, sin embargo, su participación no está confirmada en los materiales oficiales que hasta ahora hemos visto; cabe mencionar que Disney también señaló que algunos actores y personajes continúan siendo un misterio. El éxito de Un Nuevo Día y la historia previa de Holland dentro de Marvel pueden alimentar el morbo del público, pero descubriremos la verdad hasta el día del estreno.

Entre los nombres anunciados figuran Robert Downey Jr., quien interpreta a Victor von Doom, y Chris Hemsworth. También participan Anthony Mackie y Pedro Pascal, además de intérpretes de los X-Men, como Patrick Stewart e Ian McKellen. Anthony y Joe Russo dirigen la película.Avengers: Doomsday llegará a los cines mexicanos el 17 de diciembre.