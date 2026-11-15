Johnny Depp vuelve al primer lugar de la taquilla después de ocho años con ‘Ebenezer: Los fantasmas de la Navidad’

La adaptación de Charles Dickens lideró la cartelera norteamericana en un fin de semana que también puso a prueba a nuevos estrenos de acción y comedia.

Así como lo están leyendo, Johnny Depp luchó por una segunda oportunidad y recuperó el primer puesto de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con ‘Ebenezer’: Los fantasmas de la Navidad, su nueva película para Paramount Pictures. El resultado representa su primer debut en esa posición en ocho años y abre una etapa de evaluación para el actor.

Johnny Depp triunfa con ‘Ebenezer’ en cines

Su anterior debut en la cima fue en 2018 con ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’. Ahora, Depp ocupa esa posición con un personaje de la literatura navideña, bajo la dirección de un cineasta al que conocemos por su cine de terror y ante espectadores que acudieron principalmente por su protagonista.

De acuerdo con los número difundidos por Deadline este domingo 15 de noviembre, ‘Ebenezer’ obtuvo 19 millones de dólares en 3535 cines norteamericanos, cumpliendo con las proyecciones anunciadas en días previos. A esa cantidad se sumaron 23 millones procedentes de 63 mercados internacionales, para un debut mundial de 42 millones que representa lo más grande de su carrera en años.

Johnny Depp y Rupert Grint en el estreno de ‘Ebenezer’ (Foto: Getty)

Cabe mencionar que el arranque queda por debajo de los 62 millones que obtuvo ‘Los crímenes de Grindelwald’ en su estreno norteamericano. Sin embargo, también conviene observar otros trabajos de Depp, pues títulos como ‘Pacto criminal’ y ‘Enemigos públicos’ debutaron alrededor de los 20 millones.

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¿De qué trata ‘Ebenezer’ y quiénes actúan?

Ti West dirige esta adaptación del clásico de Charles Dickens, con Depp como Ebenezer Scrooge. La historia recorre un Londres victoriano lleno de la desigualdad y presencias sobrenaturales. Su pregunta central examina cómo Scrooge se convirtió en el hombre que es y si todavía puede cambiar el rumbo de su vida.

El guion es de Nathaniel Halpern. La propuesta aprovecha los encuentros con espíritus que forman parte del relato de Dickens y el trabajo de West con el terror. El director, conocido por la trilogía de ‘X’, protagonizada por Mia Goth, aplica esa experiencia a una historia cuyo componente navideño convive con situaciones inquietantes.

Junto con Depp actúan Rupert Grint, famoso por la saga ‘Harry Potter’, Andrea Riseborough, Sam Claflin y Daisy Ridley, estrella de la trilogía secuela de ‘Star Wars’. Paramount también incluye en el reparto a Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen. La película tiene clasificación PG-13.

Las películas que quedaron por debajo de ‘Ebenezer’

Tramell tillman y Johnny Depp en ‘Ebenezer’ (Foto: IMDb)

‘El gato con sombrero’ logró el segundo puesto con 11.4 millones de dólares durante su segundo fin de semana. ‘Godzilla Minus Zero’ quedó tercero con 8.3 millones, después de una caída del 73% respecto a su apertura. Ambos títulos conservaron posiciones altas, aunque ninguno pudo desplazar al estreno encabezado por Depp.

El cuarto lugar correspondió a ‘Ramayana: El nacimiento de una leyenda’, con 5.5 millones. Muy cerca quedó ‘You Can See Everything’, cuyo ingreso fue ligeramente inferior a esa cantidad; el documental sobre Elizabeth Holmes elevó su acumulado norteamericano a 89 millones. Entre las novedades, ‘Ghost Soldier’, protagonizada por Jim Caviezel, debutó en sexto lugar con 5.2 millones. ‘How to Rob a Bank’, dirigida por David Leitch y con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Pete Davidson, quedó séptima con poco menos de 5.2 millones.

‘Wild Horse Nine’, ‘Wildwood’ y ‘Clayface’ se unieron al top 10 diez con 4.6, 4.5 y 3.7 millones, respectivamente. El siguiente fin de semana tendrá otro competidor importante con el estreno de ‘Los juegos del hambre: el amanecer de la cosecha’.

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