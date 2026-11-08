Curry Barker, director de ‘Obsesión’, dice que todavía no asimila el éxito de la película: ‘Siento que es súper falso’

A Curry Barker todavía le cuesta procesar todo lo que Obsesión hizo por su carrera. El director y guionista habló con la revista PEOPLE sobre el reconocimiento que ha recibido gracias a la película y sobre lo distinta que luce su vida respecto al año pasado. Detrás de los impresionantes resultados comerciales hay un joven cineasta tratando de entender la velocidad de los cambios.

¿Por qué Curry Barker todavía no asimila el éxito de Obsesión?

Barker compartió sus reflexiones en la gala TIME100 Next, celebrada en Nueva York, donde figuró entre los homenajeados. La invitación lo situó, de manera inevitable, ante otra consecuencia del reconocimiento de su película; su inclusión en una selección dedicada a personalidades emergentes lo llevó hasta ahí. A estas alturas, el contraste resultó difícil de procesar.

“Todo sucede tan rápido que no hay manera de asimilarlo”, explicó el realizador al hablar del éxito de Obsesión. “Todavía se siente súper falso” y “todo es confuso”, declaró ante la prensa. El homenaje incluyó un detalle emotivo, pues Seth Rogen escribió el texto dedicado a Barker para TIME. El actor y productor recalcó el impacto de Obsesión y elogió Anything But Ghosts, su siguiente película. Barker recordó que estaba en un automóvil cuando descubrió esas palabras y que le impresionó ver expresado un respaldo que antes había conocido en privado.

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb)

“Fue uno de los mejores momentos de mi vida, creo”, dijo sobre ese reconocimiento. Barker también recordó que, un año antes, preparaba Anything But Ghosts y celebraba que Obsesión hubiera conseguido distribución después del Festival de Toronto; por entonces imaginaba una recaudación de 10 o 20 millones de dólares.

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¿Cuánto recaudó la película y dónde puede verse en México?

Obsesión se filmó en 20 días con un presupuesto de 750 mil dólares. La recaudación mundial alcanzó aproximadamente 524 millones, distancia enorme respecto a las modestas aspiraciones iniciales de Barker. La película, protagonizada por Inde Navarrette y Michael Johnston, convirtió una producción de recursos limitados en uno de los títulos de terror de mayor alcance comercial del año. Su recorrido comercial tuvo un impulso poco habitual después del estreno pues, según el recuento de PEOPLE, debutó con 17.2 millones de dólares en Norteamérica y obtuvo 23.9 millones durante el segundo fin de semana, un incremento cercano al 39%.

Para el público mexicano, Obsesión ya puede verse mediante renta o compra digital. Prime Video, ofrece ambas modalidades, con cobro independiente de la membresía. JustWatch también incluye opciones en Apple TV Store y Amazon Video. En el lado de la competencia, Focus Features impulsará una campaña de premio para Barker en dirección, guion original y edición, además de Navarrette y Johnston en las categorías de actuación.

Las películas de terror más taquilleras de 2026

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb)

Hasta el día de hoy, Obsesión es líder de los grandes resultados comerciales del terror en 2026. Resident Evil tiene aproximadamente 401.1 millones de dólares y Backrooms: Sin Salida ronda los 400.6 millones. Ambas se mantienen por debajo de la película de Barker, aunque sus acumulados también las colocan entre los estrenos más rentables en términos de venta mundial de boletos del género.

En la comedia conectada con el terror, Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta suma alrededor de 231.9 millones de dólares en todo el mundo. Scream 7 también destaca con unos 208 millones en la misma tabla, y La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros alcanza unos 171.6 millones.

Para Barker, sin embargo, los números todavía parecen avanzar más rápido que su comprensión de lo sucedido. Ahora tiene varias películas en mente y sus estrellas alcanzaron mejores oportunidades en la industria; Johnston aparecerá en La Momia 4 junto a Brenda Fraser y Rachel Weisz, mientras que Navarrette ya tiene un lugar asegurado en Marvel Studios como Rogue, una de las mutantes más famosas de los X-Men.

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