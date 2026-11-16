Kevin Feige adelantó que ‘Avengers: Secret Wars’ ofrecerá una experiencia diferente a ‘Avengers: Doomsday’, aunque ambas películas forman parte del siguiente gran capítulo de Marvel Studios. El productor abordó la relación entre los proyectos en una entrevista con Empire, en la que el director Joe Russo también compartió sus ambiciones para una historia cuyos detalles principales siguen bajo llave.

Kevin Feige promete que ‘Avengers: Secret Wars’ será diferente

La proximidad entre los estrenos nos hace pensar en dos entregas estrechamente conectadas. Sin embargo, los comentarios del presidente de Marvel Studios sugieren que cada película tendrá una identidad narrativa propia. Feige describió ‘Secret Wars’ como “un género de historia completamente distinto” respecto a ‘Doomsday’, aunque no ofreció explicaciones sobre cómo esta idea se expresará en los personajes o el tono.

El productor tampoco reveló qué acontecimientos de ‘Doomsday’ conducirán hacia esa nueva propuesta. La información disponible nos deja abierta una pregunta como espectadores: cómo podrá continuar el conflicto entre ambas entregas y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia distinta. La respuesta dependerá de elementos narrativos que Marvel muestre próximamente.

Florence Pugh en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

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Joe Russo se une a Kevin Feige

Joe Russo, quien dirigirá la película junto con Anthony Russo, acompañó las palabras de Feige con una descripción del escenario que preparan. Habló de “un mundo realmente único” y de una historia que también considera singular. “Es una historia realmente única. La única razón para levantarse de la cama todos los días es correr riesgos, sorprender a la gente e intentar cosas que nunca se han intentado”, declaró el director. Russo presentó así la búsqueda de novedades como uno de los motivos que lo impulsan a trabajar en esta entrega.

El cineasta también explicó qué reacción le gustaría provocar: “Creo que ‘Secret Wars’ es una de esas películas de las que espero que la gente salga y diga: ‘¡Nunca he visto nada parecido en mi vida!’”. La referencia a un mundo singular alimenta las teorías sobre Battleworld, un escenario importante en los cómics de ‘Secret Wars’. El director no mencionó ese nombre ni tampoco ofreció detalles profundos.

Lo que sabemos sobre ‘Avengers: Secret Wars’

Channing Tatum como Gambito en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

El estreno estadounidense de ‘Avengers: Secret Wars’ está programado para el 17 de diciembre de 2027, casi un año después de ‘Avengers: Doomsday’, prevista para próximo el 18 de diciembre. Joe y Anthony Russo dirigirán ambas producciones. Su título tiene dos antecedentes fundamentales en las historietas; el primero es la serie limitada de doce números publicada entre 1984 y 1985. En ella, una entidad cósmica llamada Beyonder transporta a héroes y villanos a un escenario de combate, donde les ofrece satisfacer sus deseos si derrotan a sus adversarios.

La segunda referencia es ‘Secret Wars’, de 2015, escrita por Jonathan Hickman e ilustrada por Esad Ribić. Esa historia parte de una catástrofe multiversal y coloca a Doctor Doom al frente de una realidad construida con fragmentos de mundos destruidos. Battleworld es el territorio sobre el que ejerce su autoridad.

Feige también ha hablado de lo que ocurrirá después de ‘Secret Wars’ pues, en declaraciones previas a Variety, explicó que Marvel considera reorganizar su continuidad alrededor de una sola línea temporal. El productor expresó reservas respecto al término reinicio o reboot, pues puede implicar cambios distintos para cada espectador y no describe por completo lo que preparan. En otra entrevista compartida en Weibo, planteó un universo más sencillo de seguir, con elementos familiares y otros nuevos.

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