Directores de ‘Avengers: Doomsday’ explican cómo el multiverso está al borde de su destrucción y adelantan el papel de Doctor Doom

‘Avengers: Doomsday’ llevará al MCU hacia una crisis capaz de destruir universos completos. Después de que ‘Avengers: Endgame Encore’ mostrara nuevas escenas relacionadas directamente con la próxima película, Joe y Anthony Russo ofrecieron más detalles sobre el colapso multiversal que reunirá a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Mientras distintas realidades comienzan a chocar entre sí mediante incursiones, Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., parece estar aprovechando el caos para reunir a personajes clave antes de que llegue el posible fin del Multiverso.

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¿Qué está provocando la destrucción del multiverso en ‘Avengers: Doomsday’?

Una de las secuencias añadidas a ‘Avengers: Endgame Encore’ muestra a la TVA enfrentándose a miles de incursiones que comienzan a destruir mundos en cuestión de segundos. Ouroboros, interpretado por Ke Huy Quan, advierte que el Multiverso está colapsando mientras distintas realidades incluso intentan atacarse antes de desaparecer.

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Según lo explicado alrededor de la película, los Fantastic Four provienen de un universo, los X-Men pertenecen a otro y los principales héroes del MCU se encuentran en una tercera realidad. Por motivos que todavía no han sido revelados, esos mundos están comenzando a colapsar unos contra otros y aparentemente solo uno podría sobrevivir. Joe Russo explicó la magnitud de la amenaza durante una entrevista con Empire (vía Fiction Horizon):

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“Lo más trascendental que le ha ocurrido jamás al MCU. Se trata de lo que se percibe como el fin de los tiempos. El propósito mismo de la creación de la TVA es proteger las líneas temporales para evitar que colapsen; y, sin embargo, ahora se encuentran sumidas en un colapso catastrófico.”

Las nuevas escenas de ‘Endgame Encore’ contienen pistas sobre ‘Doomsday’

Los directores también recomendaron prestar atención al material añadido a la reedición de ‘Endgame’, ya que cada una de esas escenas tendría alguna relación con lo que ocurrirá en diciembre.

“En cada fragmento de ese nuevo material hay pistas que pueden conducirte a una historia de mayor alcance en «Doomsday».”

La crisis multiversal explicaría por qué Marvel reunirá a personajes procedentes de franquicias y universos distintos. Los X-Men incluirán a Patrick Stewart (QEPD) como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Kelsey Grammer como Beast, Rebecca Romijn como Mystique, Alan Cumming como Nightcrawler y Channing Tatum como Gambit.

Si realmente solo una realidad puede sobrevivir, la alianza entre estos personajes y los héroes del MCU podría volverse mucho más complicada conforme avance la historia.

Doctor Doom parece estar reuniendo personajes clave

Mientras los universos colapsan, Doctor Doom ya ha comenzado a realizar sus propios movimientos. Otra escena de ‘Endgame Encore’ muestra al villano llegando hasta un refugio subterráneo donde se encuentra Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo: “He venido a recogerte.”

Patrick Stewart en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Los Russo todavía evitan confirmar si Ruffalo aparecerá físicamente en ‘Doomsday’, pero Joe Russo aseguró anteriormente que Banner está involucrado en la historia relacionada con Doom. También adelantó que el interés del villano podría ir mucho más allá de un solo personaje.

“O sea, mira, su interés podría ir más allá de simplemente Banner. Así que eso es lo que diremos al respecto.”

Marvel todavía mantiene en secreto qué pretende hacer Doom con esos posibles objetivos. Con tres universos enfrentando su desaparición y el villano actuando en medio del caos, ‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

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