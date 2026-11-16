Los sueños de muchos acaban de hacerse realidad. Amazon MGM Studios, a través de las redes sociales del 007, confirmó que Robert Pattinson, actor de enormes éxitos como Crepúsculo, La Odisea, Agua para elefantes y Primetime, será el próximo James Bond y protagonista de la película dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

Robert Pattinson, el triunfador de una lista repleta de estrellas

Durante años, y desde que terminó la saga de James Bond con Sin tiempo para morir, el mundo entero se preguntó por la identidad del siguiente espía al servicio de su majestad. Los nombres se convirtieron en pasarela y comidilla. Que si Henry Cavill, que si Idris Elba, que si Jacob Elordi, que si Jack O’Connell y un puñado más.

Finalmente la lista se hizo muy, muy delgada y, en las última semanas, medios como Variety y The Hollywood Reporter anunciaron un compendio de actores que se encontraba en la selección final. Ellos eran Jack Lowden, Josh O’Connor, Nicolas Hoult, Callum Turner y, de último momento, Robert Pattinson, un añadido que se movió en secreto hasta el trama final de la competencia. Ahora sabemos que él es quien se quedó con el papel.

Primer vistazo oficial a Robert Pattinson como James Bond (Foto: Amazon MGM)

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Robert Pattinson reacciona a su selección como James Bond

Mediante un comunicado publicado por Variety, Pattinson compartió su emoción por convertirse en el nuevo 007; a la par nombró su agradecimiento por ser confiado con semejante responsabilidad:

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel del agente 007 es el mayor honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que interpretar este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo”.

Pattinson se une de esta manera a la larga tradición de James Bond en la pantalla grande, misma que ha sido conformada por luminarias como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, este último inició su recorrido en 2005 con Casino Royale y culminó en 2021 con la ya nombrada Sin tiempo para morir.

El proceso de casting fue tan riguroso que, de acuerdo con nueva información de The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve le avisó a Robert Pattinson que había conseguido el papel hasta ayer, domingo. Los otros candidatos fueron notificados por la productora Amy Pascal.

Denis Villeneuve también compartío algunas palabras

El director Villeneuve, quien en días previos declaró a Variety que estaba viviendo un gran experiencia durante la selección de James Bond, se unió a Pattinson en las declaraciones y celebró el talento de todos los finalistas:

“Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este camino. Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un agente 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo al personaje. Estoy ansioso por comenzar”.

Robert Pattinson como Edward Cullen en Crepúsculo (Foto: IMDb)

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¿Robert Pattinson es demasiado mayor para ser el nuevo James Bond?

Es verdad que, a sus 40 años, Pattinson no solo es Edward Cullen, también Batman y ahora James Bond, una colección de personajes míticos que engrandecen su carrera. Sin embargo, ¿el actor tiene demasiada edad para ser el 007? No es así. Tan solo basta echar un vistazo a los años que tenían los actores previos al inicio de sus respectivas sagas:

Sean Connery tenía 32 años en El satánico Dr. No (1962)

George Lazenby tenía 29 años en Al servicio de su majestad (1969)

Timothy Dalton tenía 41 años en Su nombre es peligro (1987)

Pierce Brosnan tenía 42 años en Goldeneye (1995)

Daniel Craig tenía 38 años en Casino Royale (2005)

Patrick Gibson tenía 31 años cuando interpretó en voz, rostro y captura de movimiento a James Bond en el videojuego 007: First Light (2026)

De esta forma podemos apreciar que Robert Pattinson se encuentra en la edad correcta para tomar el papel. La película no tiene fecha de estreno. Puedes ver el primer teaser a continuación: