‘The Body’, la serie de terror creada por Quinn Shephard para Netflix, enfrenta una campaña de CitizenGO, plataforma católica que acusa a la producción de presentar contenido anticristiano. La petición, difundida antes de su estreno el pasado 11 de noviembre, superó las cien mil firmas y la controversia continúa mientras los ocho episodios permanecen disponibles en la plataforma.

¿En qué consiste la petición contra ‘The Body’?

La campaña pide a Netflix cancelar la serie y dirige su reclamo a los responsables de la compañía. Su argumentación se concentra en el tratamiento de la fe cristiana y la influencia que atribuye a esos contenidos sobre los espectadores jóvenes. Al momento de escribir estas líneas, la petición ya cuenta con 100,443 firmas y una nueva meta de 200 mil. CitizenGO inició la petición el pasado 5 de noviembre, antes de que la serie estuviera disponible.

El texto usa como apoyo materiales promocionales y cuestiona que la ficción presente estudiantes cristianas en rituales oscuros. También critica una publicación promocional que, según la organización, utilizó personajes vestidos como santos durante el Día de Todos los Santos: “Pasas años enseñándole a tu hija a rezar. Netflix quiere enseñarle que la oración conduce al Diablo”, afirma el reclamo.

‘The Body’ (Foto: Netflix)

El texto está dirigido a Peter Rice, responsable de contenido de Netflix, con copia a Ted Sarandos y Greg Peters. Su solicitud original consistía en impedir el estreno antes del 11 de noviembre. Ese plazo ya pasó y la producción se estrenó, aunque la página mantiene abierta la recolección de firmas.

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¿De qué trata la serie y quiénes actúan?

‘The Body’ cuenta la historia de las integrantes de un equipo de baile en una escuela católica. Durante una iniciación en Halloween, una celebración sale mal y desencadena sucesos que afectan a las estudiantes y a su comunidad. Durante el incidente, una de las jóvenes consume drogas y queda en estado de coma. A partir de ese episodio, las protagonistas deben enfrentar sus actos y vivir experiencias cuya naturaleza es incierta. En este sentido, la serie aborda el terror psicológico para explorar la adolescencia en un entorno religioso.

‘The Body’ (Foto: Netflix)

Kristina Bogic interpreta a Anya Butler; Sara Boustany, a Elise Zakaria, y Geena Meszaros, a Lisbeth Anderson. Sofia Wylie encarna a Grace Franklin, Shirley Chen a Maddie Delaney y Jackson Kelly a Leo Anderson. El elenco también incluye a Nnamdi Asomugha como el padre Franklin y a Gabby Windey como la entrenadora Shauna Miller. Shephard creó la serie y participa como directora y productora ejecutiva. Gina Gammell también trabaja en la dirección y producción ejecutiva; Kevin Phillips dirige otros episodios. El rodaje se realizó en Toronto, Canadá.

Aunque CitizenGO sostiene que la producción busca influir en adolescentes, la ficha estadounidense de Netflix la clasifica TV-MA, para público adulto.

¿Habrá segunda temporada de ‘The Body’?

Hasta el momento no hay anuncio de una segunda temporada, no obstante, Gammell explicó para el medio Swooon que el final de la primera temporada deja posibilidades para desarrollar más historias si obtienen otra entrega. Forbes reportó que ‘The Body’ alcanzó el puesto #1 en el ranking de series de Netflix más vistas, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

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