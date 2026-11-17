Nicolas Cage y Chris Pine acaban de ser anunciados como protagonistas de ‘American Epic’, un proyecto dramático que A24 presentó a posibles compradores, de acuerdo con Deadline. Tras la cancelación de ‘Spider-Noir’ en Prime Video, Cage vuelve a la televisión, aunque el proyecto todavía no tiene una plataforma confirmada ni una fecha de estreno.

¿Qué sabemos de la nueva serie de Nicolas Cage en A24?

El proyecto cuenta con B.J. Novak como guionista y procede de Cut To, compañía asociada con A24. La participación de ambos actores forma parte del paquete que se ofrece a las plataformas. La historia colocará a Cage en Las Vegas como Wyatt Pascal, un magnate del negocio de los casinos que busca asegurar su legado. Frente a él estará Bill Massey, un pastor del Medio Oeste estadounidense interpretado por Pine. Ambos intentarán construir algo grandioso en la ciudad.

La premisa enfrenta dos figuras con actividades y ambiciones distintas, pero Deadline no compartió detalles sobre qué pretenden construir ni cómo se desarrollará su relación. Tampoco se han comunicado el número de episodios o el resto del reparto. Novak también será productor ejecutivo junto con Pine e Ian Gotler, de Barry Linen Motion Pictures; es conocido por su trabajo como actor, escritor y productor ejecutivo de ‘The Office.

Nicolas Cage en ‘Spider-Noir’ (Foto: IMDb)

Aunque Cage y Pine participaron en el elenco de voces de ‘Spider-Man: Un nuevo universo’, sus personajes no compartieron escenas. ‘American Epic’ sería su primera colaboración actoral juntos en pantalla. Para Pine, además, representaría su primer papel televisivo importante después de ‘I Am the Night’, la miniserie de TNT que protagonizó y produjo en 2019.

No te pierdas: Matthew Lillard se une a ‘Anything But Ghosts’, la nueva película de Curry Barker, director de ‘Obsesión’

¿En cuántas producciones televisivas ha participado Nicolas Cage?

‘Spider-Noir’ fue su primer papel regular en una serie, pero Cage ya había trabajado en televisión como actor, conductor, invitado y productor. El primero de sus créditos es ‘The Best of Times’, un piloto televisivo de 1981 en el que fue acreditado como Nicolas Coppola. Su trayectoria también incluye ‘Saturday Night Live’, donde fue anfitrión en 1992 y realizó una intervención en 2012, además del documental ‘Hollywood Stars: A Century of Cinema’, de 1994. A esos títulos debemos agregar ‘The Dresden Files’, de 2007, en la que tuvo funciones de producción ejecutiva.

En 2021 también condujo ‘History of Swear Words’, la serie documental de Netflix dedicada a la historia y al alcance cultural de las groserías en inglés. Sus próximos proyectos televisivos incluyen la quinta temporada de ‘True Detective’, con Antonio Banderas, además de la ya comentada ‘American Epic’.

Su opinión sobre la cancelación de ‘Spider-Noir’

Gal Gadot y Chris Pine en ‘Mujer Maravilla’ (Foto: IMDb)

A principios de septiembre, Prime Video canceló ‘Spider-Noir’ después de solo una temporada. La serie mostró a Cage como Ben Reilly, un investigador privado en la Nueva York de los años treinta que debía enfrentar su pasado como superhéroe. Su viaje en streaming terminó con ocho episodios, pese a que el programa obtuvo once nominaciones al Emmy.

Cage explicó posteriormente a IGN que la decisión le produjo alivio, pues considera que había completado lo que deseaba hacer con el personaje: “Nunca quieres quedarte atrapado repitiendo un personaje”. Por separado, durante la Comic Con de Nueva York, habló de sus diferencias con Amazon respecto al uso de inteligencia artificial y reveló que se negó a firmar una autorización relacionada con ‘Spider-Noir’: “No soy un actor favorable a la IA”, expresó entonces. También indicó que probablemente no volvería a trabajar con ese estudio.

De acuerdo con Deadline, HBO y Amazon figuran entre las plataformas interesadas en adquirir los derechos de distribución de ‘American Epic’.

Entérate: De Huflepuff a ser el 007: Robert Pattinson y todas las franquicias en las que ha participado