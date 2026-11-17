El actor explicó por qué uno de estos villanos le resulta más aterrador

Ralph Fiennes vaya que tiene experiencia interpretando a algunos de los villanos más reconocidos del cine. Después de dar vida a Lord Voldemort en la saga de ‘Harry Potter’, el actor británico asumió el papel del presidente Coriolanus Snow en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha‘, la nueva entrega de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins. Aunque ambos personajes son conocidos por su crueldad y sus deseos de poder, Fiennes considera que uno de ellos representa una amenaza mucho más inquietante.

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¿Quién es más malvado, Voldemort o el presidente Snow?

Durante la premiere de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’, celebrada el 16 de noviembre en Nueva York, Ralph Fiennes respondió una pregunta de E! News sobre cuál de los dos antagonistas considera más aterrador. El actor no necesitó demasiado tiempo para elegir y explicó que su respuesta tiene que ver con la relación entre la ficción y la realidad.

Ralph Fiennes como el Presidente Snow en ‘The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ (imagen: Lionsgate)

“Snow. Porque los Snow están ahí fuera. Son reales. Ocurren. Nos están afectando. Están en el mundo ahora mismo, organizando el asesinato y la humillación de personas mientras hablamos. Está sucediendo”.

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Para Fiennes, la diferencia fundamental está en que Snow representa una clase de autoritarismo que puede encontrarse fuera de las historias de ficción. Mientras Voldemort pertenece a un universo de fantasía donde la magia desempeña un papel central, el presidente de Panem ejerce su poder mediante la violencia, la propaganda y la represión.

El actor también explicó que interpretar personajes malvados requiere comprender sus motivaciones, pues estos no necesariamente se consideran villanos.

Ralph Fiennes habla sobre el legado de Donald Sutherland como Snow

En ‘Amanecer en la cosecha’, Fiennes interpreta una versión del presidente Snow que se encuentra entre las representaciones de Tom Blyth, protagonista de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes‘, y Donald Sutherland, quien encarnó al personaje en las películas originales.

Durante la entrevista, el actor reconoció la importancia de ambas interpretaciones y aseguró que su intención nunca fue reinventar al antagonista. En cambio, procuró respetar el trabajo previo y seguir las indicaciones del director Francis Lawrence.

“Solo tengo que escuchar lo que se ha hecho, escuchar a mi director, Francis, y atender a lo que está en el guion”.

Fiennes destacó especialmente el trabajo de Sutherland, fallecido en 2024, y la inteligencia amenazante que transmitía con su interpretación.

“Al ver el rostro de Donald, se percibe una inteligencia feroz, una inteligencia oscura”.

¿Qué podemos esperar del presidente Snow en la nueva película?

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ llegará a los cines de Estados Unidos el 20 de noviembre de 2026. La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50.º Juegos del Hambre.

Joseph Zada ​​y McKenna Grace en ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ (Crédito: Murray Close / Lionsgate)

Esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, obliga a los distritos a entregar el doble de tributos, una decisión que refuerza el control del Capitolio sobre Panem. La presencia de Fiennes también dejó una impresión particular entre sus compañeros de reparto. Iona Bell, quien interpreta a LouLou, contó a E! News que el actor le resultó intimidante cuando lo conoció durante la producción.

“Era muy encantador. Sin duda, estaba metido en su papel. Daba un poco de miedo”, recordó.

La película también cuenta con las actuaciones de McKenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke y Kieran Culkin, entre otros integrantes de un reparto que dará vida a personajes nuevos y conocidos del universo creado por Collins.

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