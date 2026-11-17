Después de la controversia que provocó su doblaje al español latino, ‘Wildwood: El bosque salvaje‘, la nueva película de animación stop-motion de Laika, comienza a mostrar señales de recuperación en los cines mexicanos. La distribuidora Imagem Films Mx decidió lanzar una nueva versión con actores profesionales de doblaje a partir del 12 de noviembre, luego de que numerosos espectadores cuestionaran las interpretaciones de algunas celebridades y creadores de contenido.

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¿Cuánto ha recaudado ‘Wildwood’ en México después del cambio de doblaje?

De acuerdo con reportes de Rentrak, la película registró una caída semanal de apenas 13% durante el fin de semana del 12 al 15 de noviembre, un resultado favorable frente a los descensos habituales de entre 40% y 50% que pueden experimentar las producciones cinematográficas.

‘Wildwood’ (imagen: Empire)

Durante esos cuatro días, ‘Wildwood‘ convocó a 122 mil 365 espectadores y recaudó 9.46 millones de pesos. Su desempeño fue especialmente sorprendente el domingo 15 de noviembre, cuando consiguió aumentar su asistencia 2% respecto al domingo anterior.

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Con estos resultados, la producción dirigida por Travis Knight alcanzó una recaudación acumulada de 49 millones 579 mil 358 pesos y 646 mil 918 asistentes desde su estreno mexicano, ocurrido el 29 de octubre. La película también se mantuvo en el sexto lugar de la cartelera nacional y registró la menor caída semanal de asistencia entre las producciones exhibidas durante ese periodo.

¿Quiénes son los nuevos actores de doblaje de ‘Wildwood’?

El nuevo doblaje sustituyó a tres de las figuras más cuestionadas del reparto original: Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, cuyas interpretaciones provocaron numerosas críticas en redes sociales e incluso una petición para realizar una nueva versión.

Danna Alcalá asumió el papel de Prue McKeel, anteriormente interpretado por García. La joven actriz ha participado en el doblaje de producciones como ‘The Boys’, ‘Bridgerton’ y ‘El gato con sombrero’.

Por su parte, Erick Selim reemplazó a Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido. Entre sus trabajos anteriores se encuentran las voces de Buzz Lightyear en ‘Lightyear‘ y Chris Evans en ‘El hombre gris‘. Finalmente, Erica Edwards, reconocida por interpretar a la Maestra Tigresa en ‘Kung Fu Panda‘, sustituyó a Téllez como Alexandra Svik. Selim también compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales, que concluyó con la frase: “Haz famoso a quien quieras ver en la pantalla”.

‘Wildwood’ (imagen: Laika)

La polémica por el doblaje y su posible impacto en taquilla

La controversia comenzó después del estreno mexicano de ‘Wildwood‘, cuando parte del público criticó la contratación de figuras populares en lugar de actores especializados. Ante las quejas, Imagem Films Mx anunció una nueva versión con voces diferentes para los personajes principales.

Aunque el cambio coincidió con una mejor retención de espectadores, las cifras no permiten establecer que el redoblaje haya sido la única causa de este comportamiento. También hay que tomar en cuenta el fin de semana largo, que pudo influir en la asistencia a las salas.

La película, basada en la novela de Colin Meloy, ha recibido elogios por su animación y ambición visual. Su reciente desempeño comercial en México añade un nuevo capítulo a la discusión sobre el papel de los actores profesionales y las celebridades en el doblaje cinematografico.

Con información de Excélsior.

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