Ambos actores expresaron su interés por enfrentar al nuevo 007 de Denis Villeneuve, aunque ninguno tiene una participación confirmada en el proyecto

En medio del ajetreo por la llegada del nuevo 007, Brad Pitt y Florence Pugh expresaron su interés por interpretar antagonistas en la próxima película de James Bond, protagonizada por Robert Pattinson. Estas declaraciones, difundidas durante actividades promocionales y eventos de Hollywood, le añaden dos posibles candidatos por iniciativa propia al proyecto de Amazon MGM Studios.

¿Por qué Brad Pitt quiere ser un villano del nuevo James Bond?

La elección del siguiente enemigo de 007 tiene muy atentos al resto de los actores de Hollywood. Pitt abordó el tema durante la presentación de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, su nueva película con David Fincher. En esa alfombra roja, las preguntas sobre su trabajo dieron paso a la noticia del relevo en la franquicia británica.

El actor todavía no sabía que Robert Pattinson había sido elegido como James Bond cuando Extra TV le comunicó la noticia. Esta fue su respuesta: “¿Es verdad? ¡Sabes qué, me encanta esta idea!”. Después elogió las decisiones profesionales de Pattinson y manifestó su entusiasmo por verlo al frente de una de las sagas más conocidas del cine.

Robert Pattinson como el nuevo James Bond (Foto: Amazon MGM)

Al preguntarle si aceptaría interpretar al villano, Pitt miró a la cámara y llamó a Pattinson y al director Denis Villeneuve con un guiño. “Sabes, me gustaría hacerlo”, respondió. Pitt también recordó a Javier Bardem, quien interpretó a Raoul Silva en ‘007: Operación Skyfall’, estrenada en 2012 con Daniel Craig como protagonista. Reconoció el trabajo de su colega y el desafío de estar a su altura.

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Más tarde, ante Complex, su respuesta fue todavía más entusiasta: “Apúntenme para el villano. Llamen a Denis Villeneuve al teléfono de tapa, ¡vamos!”.

Florence Pugh también quiere ser villana

Florence Pugh planteó su candidatura a través de un mensaje al propio Villeneuve. Durante el evento Women in Hollywood de Elle, la actriz contó que había escrito al director para felicitarlo por la selección de Pattinson, y que aprovechó ese contacto para deslizar una pregunta, con humor, sobre los posibles enemigos del nuevo agente secreto.

“Felicidades por encontrar a tu Bond… Buena elección. ¿Alguna villana de cinco pies y cuatro pulgadas…?”, relató Pugh al recordar su mensaje. Recordemos que la actriz ya tiene una relación profesional con Villeneuve gracias a ‘Duna: Parte Dos’, en la que interpretó a la princesa Irulan. También participa en ‘Duna: Parte Tres’, producción que cuenta con Pattinson.

Lo que sabemos sobre la nueva película de James Bond con Robert Pattinson

Florence Pugh en ‘Dune 3’ de Denis Villeneuve (Foto: Empire)

Amazon MGM Studios confirmó a Pattinson como su nuevo James Bond para suceder a Daniel Craig, quien cerró su etapa con ‘Sin tiempo para morir’ en 2021. La próxima producción será la entrega número 26 de la serie principal, con Pattinson como el séptimo intérprete de esa continuidad cinematográfica.

Denis Villeneuve dirigirá un guion de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción. Pattinson expresó su agradecimiento en el comunicado de su contratación: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de mi vida”. También reconoció al director, a los productores y al estudio por confiar en él para asumir el papel.

La película todavía no tiene una fecha oficial de estreno. El inicio de producción podría tener lugar en 2027.

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