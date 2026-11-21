El fallido desarrollo de ‘Blade’ es un gran fracaso para Marvel Studios, pero hay más en la historia detrás de cámaras por conocer. Bassam Tariq, quien fue el primer director contratado por Marvel Studios para encabezar la película protagonizada por Mahershala Ali, explicó por qué decidió abandonar el proyecto en 2022. El cineasta terminó cuestionando su propia posición dentro de una producción en la que muchas decisiones dependían de una estructura corporativa que estaba fuera de su control.

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¿Por qué Bassam Tariq decidió abandonar ‘Blade’?

En una entrevista con The New Arab, Tariq recordó que Marvel ya había comenzado a formar el reparto y avanzar con distintos aspectos de la producción cuando el guion todavía no estaba listo.

Mahershala Ali (Imagen: Getty)

“Resultaba curioso y extraño empezar a realizar el casting y la construcción sin un guion adecuado. Estás ahí sentado explicándoles a los actores cuál será su papel, y ellos simplemente tienen que creerte. Eso también es muy peligroso, porque si luego llega el texto y no encaja con lo que habías dicho, tu credibilidad queda totalmente destruida. Lo único que tengo es mi integridad, y he estado pensando mucho en ello.”

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Para el director, el problema no era únicamente creativo. También tenía que comunicar decisiones a los actores aunque estas no provinieran directamente de él.

“Si te toca comunicar malas noticias a tus actores, pero no eres tú quien toma esas decisiones —sino que, en realidad, provienen de una entidad corporativa—, esa no es una buena forma de ejercer como director.”

“La vida es muy corta…”

El cineasta resumió la lección que obtuvo de aquella experiencia con una declaración particularmente directa.

“La vida es demasiado corta para hacer películas de m****a; esa fue mi gran lección: necesito tener control total sobre mi guion. Si no estamos de acuerdo, es un asunto entre ellos y yo. Es bastante triste, porque teníamos muchas esperanzas puestas en lo que queríamos construir.”

Marvel había anunciado ‘Blade’ durante la Comic-Con de 2019 con Mahershala Ali como protagonista. Tariq se incorporó posteriormente como director, pero abandonó el proyecto en septiembre de 2022, aproximadamente dos meses antes de que comenzara el rodaje.

Después de su salida, Yann Demange tomó las riendas de la película, aunque también terminó abandonándola en junio de 2024.

‘Blade’ nunca consiguió superar sus problemas de desarrollo

Los inconvenientes no terminaron con los cambios de director. Variety informó en 2023 que ‘Blade’ había pasado por al menos cinco guionistas diferentes durante su desarrollo, entre ellos Stacy Osei-Kuffour y Michael Starrbury.

Fanart de Mahershala Ali como Blade

La producción finalmente fue descartada sin llegar a filmarse. Kevin Feige reconoció posteriormente que se sentía como un fracaso por no haber conseguido sacar adelante la película de Ali y relacionó parte de los problemas de aquella etapa de Marvel con la sobreexpansión del estudio hacia Disney+.

Mahershala Ali tampoco ha ocultado su frustración. El actor aseguró que continúa sin entender por qué Marvel nunca consiguió concretar el proyecto y recordó que estuvo contratado mientras el estudio contaba con los recursos necesarios para producirlo.

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