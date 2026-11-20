Desde hoy ya está disponible ‘Grand Theft Auto 6’ y su llegada puso fin a uno de los mayores misterios que rodeaban al videojuego de Rockstar Games: la identidad de los actores responsables de sus personajes. Después de varios años de especulaciones, la compañía publicó los créditos oficiales de esta producción millonaria que cuenta con un extenso reparto de intérpretes. El lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S alcanzó cifras comerciales que podrían establecer nuevos récords para la industria.

Los actores detrás de Jason y Lucia

Los protagonistas de ‘GTA 6’ son Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de delincuentes que intenta sobrevivir en Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida. Su historia comienza cuando un robo sale mal y ambos quedan involucrados en una conspiración criminal. Aunque los personajes se presentaron mediante avances promocionales, Rockstar mantuvo en secreto la identidad de sus actores hasta el estreno.

Finalmente, la compañía confirmó que Dylan Rourke interpreta a Jason Duval, mientras que Manni L. Perez da vida a Lucia Caminos. Ambos actores revelaron su participación mediante una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron fotografías relacionadas con el proyecto con “Flower In A Hurricane”, de Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard, como fondo musical. El anuncio acabó con las teorías de los jugadores, quienes habían examinado las voces y los rasgos de los protagonistas para descubrir quiénes estaban detrás de ellos.

Dylan Rourke y Manni L. Perez (Foto: Instagram)

“Pasamos años presenciando el trabajo de algunos de los profesionales más dedicados y talentosos que existen en la creación de videojuegos. Nos sentimos verdaderamente honrados de colaborar en este testimonio mundial de la creatividad, el ingenio y la fuerza de voluntad humanos”, escribió Rourke. El actor también agradeció lo aprendido durante la producción y terminó su mensaje con una referencia a Leonida.

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Rourke cuenta con antecedentes en producciones televisivas como ‘9-1-1: Lone Star’, ‘Station 19’ y ‘Grey’s Anatomy’. También tuvo una breve participación en ‘Modern Family’. Eso sí, su interpretación de Jason representa uno de los trabajos más importantes de su trayectoria, pues ahora es protagonista de una franquicia con reconocimiento internacional. En Instrama tiene 135 mil seguidores.

Por su parte, Perez participó anteriormente en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’, ‘Chicago P.D.’ y ‘The Blacklist’. Su colaboración con Rockstar comenzó antes de esta entrega, pues realizó trabajos de voz para ‘GTA V’ y ‘GTA Online’. La actriz también fue nominada a Mejor Interpretación en The Game Awards 2026 por su trabajo en ‘GTA 6’. En Instagram cuenta con 451 mil seguidores.

El elenco de ‘GTA 6’

La extensa lista de créditos confirma la participación de figuras conocidas del cine y la televisión, como Bobby Moynihan, integrante de ‘Saturday Night Live’ entre 2008 y 2017, quien interpreta a Cal Hampton, amigo de Jason. El comediante también ha participado en producciones como ‘NCIS: Origins’ y otras series televisivas estadounidenses. Otro actor reconocido es Stephen Root, responsable de interpretar a Brian Heder, el hombre con quien Jason trabaja. Root es conocido por sus trabajos en ‘Office Space’, ‘Barry’ y ‘King of the Hill’.

El reparto también incluye a Taryn Manning como Vicki, Roselyn Sánchez como Mia Caminos, Naiqui Macabroad como Dre’Quan y Brad Carter como Donnie. Otros personajes están interpretados por Orlagh Cassidy, Machel Montano, Edwina Rai y Chris McKinney. Un sandbox tan ambicioso como ‘GTA 6’ no podía tener pocas estrellas en la nómina.

Rockstar también contrató celebridades para las estaciones de radio ficticias. Weird Al Yankovic interpreta a uno de los conductores de Vice City FM junto con Brigitte Nielsen, además de participar en comerciales creados para el juego. Charlamagne tha God e Ivy Rivera conducen otro de los programas.

Entre otras participaciones destacan Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Jeremy Irons, Keith Richards y Jason Sudeikis. El actor John Leguizamo también aparece en los créditos como Enrique El Enigma Romero, personaje de un programa radiofónico. La incorporación de estas personalidades son puertas a la inmersión y permiten que las emisoras y los espacios de entretenimiento tengan un papel activo en la sátira social característica de ‘Grand Theft Auto’.

Antes del estreno, PlayStation confirmó que el videojuego se había convertido en el más reservado en la historia de PlayStation Store. Forbes reportó que ‘GTA 6’ vendió aproximadamente 19.05 millones de copias, es decir, 1.84 mil millones de dólares en ingresos, para el día de su estreno. Esto supera, por mucho, los 800 millones de dólares obtenidos por ‘GTA 5’ durante sus primeras 24 horas en 2013… y la cifra sigue en aumento.

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