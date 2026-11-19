El lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’ representa uno de los acontecimientos comerciales más importantes del entretenimiento en 2026. El esperado videojuego de Rockstar Games, que llega este 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ha registrado cifras extraordinarias de preventa que ya permiten compararlo con los mayores éxitos cinematográficos del año. Los ingresos estimados del título superaron incluso la recaudación mundial de ‘La Odisea’, la superproducción de Christopher Nolan que estableció nuevos récords para Universal Pictures.

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¿Cuánto dinero ha generado ‘GTA VI’ antes de su lanzamiento?

Según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, ‘GTA VI’ ha generado aproximadamente US$1,840 millones en ventas estimadas, una cantidad superior a los US$1,800 millones que consiguió ‘La Odisea’ durante su recorrido por los cines de todo el mundo.

‘Grand Theft Auto VI’ (Imagen: Rockstar Games)

La comparación resulta especialmente llamativa porque el videojuego alcanzó esa cifra antes de su estreno oficial. Aunque Sensor Tower actualizó su seguimiento este jueves 19 de noviembre, las gráficas consultadas por The Hollywood Reporter aparentemente solo contemplaban las preventas registradas hasta el martes 17.

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Esto significa que los ingresos correspondientes al miércoles y al propio día de lanzamiento todavía no estarían reflejsdos en la estimación. El medio considera probable que el juego ya haya superado los US$2,000 millones, aunque todavía no existe una confirmación oficial de Rockstar sobre esa cantidad. El reporte también señala que aproximadamente el 75% de los ingresos procede de PlayStation 5, mientras que el 25% restante corresponde a Xbox.

‘GTA VI’ podría superar los récords comerciales de su antecesor

Las cifras iniciales adquieren otra dimensión al compararlas con el desempeño de ‘Grand Theft Auto V’, estrenado originalmente en 2013. De acuerdo con información de The Wall Street Journal citada por The Hollywood Reporter, la quinta entrega ha generado aproximadamente US$5,400 millones en ventas durante sus 13 años de existencia. A esa cantidad se suman otros US$5,400 millones procedentes de ‘GTA Online’.

Incluso durante los últimos cuatro años, ‘GTA V’ ha mantenido un promedio anual de US$400 millones en ventas, pese al tiempo transcurrido desde su lanzamiento.

Para dimensionar estas cantidades, el artículo recuerda que ‘Frozen’, la película más taquillera de 2013, consiguió aproximadamente US$1,280 millones en cines. La comparación permite observar las diferencias entre los ingresos de una producción cinematográfica y los de un videojuego que continúa comercializándose durante años.

¿Por qué Rockstar Games no ha llevado ‘GTA’ al cine?

El éxito financiero de la franquicia también plantea una pregunta sobre su posible adaptación cinematográfica o televisiva. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, explicó recientemente en ‘The David Rubenstein Show’ que la compañía mantiene criterios estrictos para autorizar proyectos derivados de sus propiedades intelectuales.

Detrás de cámaras de ‘La Odisea’ (imagen de ‘The Odyssey: The Making of an Epic’)

“Somos muy cautelosos con las extensiones de línea, ya que esta es una empresa creativa y nuestro objetivo es crear el mejor entretenimiento del planeta, un entretenimiento del que siempre nos sintamos orgullosos.”

Zelnick aclaró que una adaptación podría realizarse si los equipos creativos estuvieran interesados y consideraran que el proyecto ofrecería una experiencia atractiva para el público.

“Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos.”

Por ahora, el lanzamiento de ‘GTA VI’ ya ofrece una comparación comercial extraordinaria con ‘La Odisea’. Aunque las cifras corresponden a modelos de negocio diferentes y los ingresos del videojuego son estimaciones de una firma externa, el resultado es interesnate y muestra la enorme capacidad de convocatoria de la franquicia de Rockstar.

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