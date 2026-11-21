La actriz habló sobre su proceso de audición y los desafíos

‘The Body‘, la nueva serie de terror psicológico de Netflix, ha llamado la atención por su combinación de drama adolescente, sexualidad, fanatismo religioso y elementos sobrenaturales. Creada por Quinn Shephard, la producción estadounidense sigue a un grupo de estudiantes de una escuela católica cuyas vidas cambian después de una ceremonia de iniciación que sale mal.

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Entre sus protagonistas se encuentra Geena Meszaros, quien interpreta a Lisbeth, una joven que desarrolla una complicada relación con Anya (Kristina Bogic). En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, la actriz habló sobre cómo consiguió el personaje, los desafíos de interpretarlo y las amistades que transformaron su vida durante el rodaje.

¿Cómo consiguió Geena Meszaros su papel en ‘The Body’?

Meszaros reveló que su incorporación al proyecto ocurrió de manera inesperada. De hecho, considera que probablemente ni siquiera había sido propuesta inicialmente para participar en las audiciones. Fue una de las productoras quien se interesó en ella cuando faltaban aproximadamente dos meses para comenzar las grabaciones.

Geena Meszaros como Lisbeth en ‘The Body’ (imagen: Netflix)

“No creo ni siquiera que me hayan propuesto para ello”, recordó la actriz. Posteriormente, su agente recibió una solicitud para que enviara una audición grabada.

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En aquel momento, Meszaros únicamente conocía la sinopsis general, una descripción poco detallada de Lisbeth y tres escenas del guion. Sin embargo, esa información fue suficiente para despertar su entusiasmo por la producción.

“Lo único que sabía al respecto era la sinopsis, la vaga descripción de los personajes y las tres escenas que me habían entregado. Pero eso fue suficiente para obsesionarme.”

Tras superar una primera etapa, participó en nuevas pruebas y encuentros para evaluar su química con otras integrantes del reparto. Aunque debía haber recibido los primeros tres episodios, todavía no había podido leerlos.

La actriz describió su incorporación a ‘The Body‘ como una oportunidad extraordinaria y uno de los papeles más importantes de su carrera hasta ahora.

Lisbeth, un personaje que necesitaba algo más que maldad

Uno de los principales desafíos de Meszaros consistió en encontrar empatía por Lisbeth, quien utiliza su inteligencia para aprovechar las circunstancias y ejercer influencia sobre quienes la rodean.

La actriz explicó que, desde su primera audición, encontró un componente humorístico en el personaje que deseaba conservar. También procuró evitar una interpretación limitada a sus características más amenazantes.

“Más que manipuladora, creo que en realidad es más bien oportunista. No creo que ella haya sembrado la semilla; tal vez solo la esté regando.”

Para Meszaros, comprender las motivaciones de Lisbeth resultaba indispensable para mostrar sus contradicciones. Su interpretación parte de la idea de que ninguna persona es completamente buena o mala, incluso cuando sus decisiones generan consecuencias perjudiciales.

La producción, ambientada en 2004, también explora la represión sexual, la identidad y las relaciones de poder dentro de una comunidad religiosa, temas que influyen en los conflictos de las protagonistas.

Las amistades que cambiaron la vida de Geena Meszaros

Además de representar un avance profesional, ‘The Body‘ permitió que Meszaros estableciera vínculos personales con sus compañeras. Durante seis meses de grabaciones, las jóvenes actrices compartieron ensayos de baile, largas jornadas de trabajo y numerosas experiencias fuera del set.

Geena Meszaros (imagen: IMDb)

Bajo la dirección del coreógrafo Ryan Heffington, el elenco atravesó exigentes entrenamientos que ayudaron a fortalecer sus relaciones. Meszaros incluso aprendió coreografías que finalmente no necesitaba realizar frente a las cámaras.

Sin embargo, lo que más recuerda de aquella experiencia es haber formado parte de un grupo numeroso de amigas por primera vez.

“Nunca, jamás, he formado parte de un grupo grande de amigas, y, sinceramente, eso me ha cambiado la vida.”

La actriz relacionó esta experiencia con la necesidad de pertenencia de Lisbeth, un aspecto que le permitió comprender mejor al personaje. Ahora, mientras la serie atrae la atención del público en Netflix, Meszaros considera que las relaciones construidas durante su producción representan una de las consecuencias más valiosas de haber conseguido el papel.

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