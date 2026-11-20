Nolan habló sobre las escenas descartadas de 'La Odisea' y compartió su postura sobre las versiones extendidas de sus películas

El director Christopher Nolan compartió nuevos detalles sobre la realización de ‘La Odisea’, su adaptación de la epopeya de Homero protagonizada por Matt Damon. En una nueva entrevista publicada por The Independent, el cineasta abordó las decisiones creativas que tomó durante la producción y su manera de trabajar con el material filmado.

Christopher Nolan dice que no liberará escenas eliminadas de ‘La Odisea’: ¿por qué?

La película vaya que representó uno de los desafíos técnicos más importantes para Nolan, quien decidió filmarla de manera íntegra con cámaras IMAX. El rodaje necesitó escenarios naturales y condiciones climáticas difíciles, además de una producción de enormes proporciones. Durante la nueva entrevista, el realizador explicó cómo estas circunstancias influyeron en su trabajo y en las decisiones tomadas antes de presentar la versión definitiva al público.

Aunque ‘La Odisea’ tiene una duración cercana a las tres horas, los espectadores que esperábamos conocer más material de su rodaje recibimos una noticia poco alentadora. Nolan admitió que varias secuencias quedaron fuera del montaje final y dijo que no pretende ofrecerlas como contenido adicional.

Matt Damon en ‘La Odisea de Christopher Nolan’ (Foto: IMDb)

“Hay muchas escenas eliminadas, arrugadas y tiradas a la basura, que nadie verá jamás”, declaró Nolan. También señaló que no considera necesario publicar versiones alternativas de sus largometrajes después de su estreno: “Realmente no creo en las versiones del director. Quiero respaldar la película que se estrena”.

No te pierdas: Hamilton Behind the Camera Awards 2026: Los creadores de ‘Dune 3’ y ‘La Odisea’ brillan entre los más destacados del cine

Nolan señaló que preferiría evitar una jornada de filmación en lo alto de una montaña o bajo la lluvia si las imágenes terminaran fuera de la película. También considera que defender el montaje final es una responsabilidad fundamental del director. Sostuvo que su trabajo consiste en proteger esa versión hasta el momento de su exhibición cinematográfica, práctica que mantuvo con vida en sus producciones anteriores.

El actor Cillian Murphy, protagonista de ‘Oppenheimer’, ya había destacado esta particularidad del director en una entrevista concedida a Collider en 2023, cuando aseguró que las películas de Nolan prácticamente carecían de escenas eliminadas porque sus guiones estaban cuidadosamente preparados. “Por eso no hay escenas adicionales en los DVD de sus películas, porque el guion es la película”, explicó entonces.

¿Christopher Nolan ya tiene una nueva película en marcha?

‘La Odisea’ de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

Después del éxito de ‘La Odisea’, una de las principales incógnitas es cuál será el siguiente proyecto del cineasta. En otra entrevista reciente con The Playlist, Emma Thomas, esposa y colaboradora de Nolan, confirmó que el director ya está considerando distintas posibilidades, pero todavía no existes mayores novedades. “Está considerando algunas cosas”, explicó Thomas, quien también reconoció que desconoce cuánto tiempo pasará antes de que su esposo comience otra producción.

En su entrevista con The Independent, Nolan confirmó que todavía se encuentra evaluando sus opciones. “Hay muchos factores diferentes que intervienen al elegir un proyecto, así que nunca sabes exactamente dónde terminarás”, explicó. También mencionó que no clasifica sus películas por su tamaño o presupuesto, pues considera que lo fundamental es encontrar una historia interesante y una manera original de trasladarla a la lengua del cine.

¿’La Odisea’ ya se puede ver en streaming en México?

Los fans mexicanos ya pueden disfrutar de ‘La Odisea’ en formato digital gracias a Apple TV Store y Amazon Video, donde ya se encuentra disponible para compra digital. Es importante mencionar que todavía no forma parte del catálogo de una plataforma de streaming mediante una suscripción convencional.

En el servicio JustWatch podremos adquirir ‘La Odisea’ por 149 pesos mexicanos,

Entérate: Guillermo del Toro desmiente rumores sobre su llegada a Marvel y Star Wars: ‘No estoy en conversaciones’