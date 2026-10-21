Cillian Murphy y Jack O’Connell serán hermanos en ‘Un lugar en silencio: Parte 3’: Esto es lo que sabemos sobre la esperada secuela

La familia tendrá otra vez un papel central en Un lugar en silencio: Parte 3, y nuestro adorado Jack O’Connell acaba de adelantar cómo encaja su personaje en esa historia. Durante el Festival de Cine de Newport Beach, el actor compartió detalles de su participación junto a Cillian Murphy y describió el ambiente de una producción que devuelve a John Krasinski a la dirección.

¿Cillian Murphy y Jack O’Connell juntos?

El ingreso de O’Connell a la franquicia se da justo después de sus trabajos en Pecadores y la saga de Exterminio. En su nueva entrevista con Collider, el intérprete de 36 años habló tanto de la experiencia con sus compañeros como del interés del público por este género. La novedad es el parentesco entre su personaje y Emmett, interpretado por Murphy: “John Krasinski y Emily Blunt están involucrados, y Cillian y yo interpretamos a hermanos”, confirmó.

O’Connell también destacó la cercanía que sintió durante el trabajo. “Había un ambiente realmente familiar en esa película”, señaló. En Un lugar en silencio: Parte 2, el personaje de Murphy había perdido a su esposa y a sus hijos después de la invasión. Ese dolor contribuía a su aislamiento y a su resistencia inicial a ayudar a Evelyn Abbott y a sus hijos, cuando ellos necesitaban un refugio.

Cillian Murphy en Un Lugar en Silencio: Parte 2 (Foto: IMDb)

La existencia de un hermano permite plantear nuevas preguntas sobre su pasado, pero O’Connell no explicó cuándo se encontrarán los personajes ni cómo ha sido su relación. Tampoco reveló si permanecieron en contacto después de la llegada de las criaturas, por lo que nos tocará a nosotros como público descubrirlo.

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¿De qué tratará Un lugar en silencio: Parte 3 y quiénes actúan?

La película continuará la línea principal de la franquicia, después de que Un lugar en silencio: Día uno explorara el comienzo de la invasión con otros protagonistas. John Krasinski vuelve como guionista y director, tras encargarse de las primeras dos entregas. Su regreso retoma la historia construida alrededor de los Abbott y de las personas que encuentran durante su supervivencia.

Emily Blunt volverá como Evelyn y Murphy retomará a Emmett. También regresan Millicent Simmonds y Noah Jupe, quienes interpretan a Regan y Marcus Abbott. Junto a O’Connell se incorporan Katy O’Brian y Jason Clarke. El anuncio del reparto confirma esas participaciones, aunque no ofrece una descripción completa de los nuevos personajes ni de sus objetivos dentro de la historia.

Jack O’Connell en Pecadores (Foto: IMDb)

La trama oficial de la película se desconoce, pero las criaturas extraterrestres que cazan mediante un oído extremadamente sensible permanecen como la amenaza mayor. La primera película convirtió acciones cotidianas en posibles sentencias de muerte; la segunda obligó a los Abbott a abandonar su hogar y buscar ayuda. Paramount tiene previsto estrenar Un lugar en silencio: Parte 3 el 30 de julio de 2027.

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El triunfo de la saga en taquilla

La primera Un lugar en silencio llegó en 2018 con un presupuesto de producción de aproximadamente 17 millones de dólares y terminó cerca de los 341 millones mundiales; la segunda alcanzó los 297 millones; Día uno sumó unos 261 millones de dólares en 2024. Las tres producciones acumulan así alrededor de 900 millones en venta de boletos, nada mal para una historia sobre familia y criaturas extraterrestres… y la saga no parece tener final a la vista.

Con información de Box Office Mojo.