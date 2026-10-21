Iain Armitage confiesa que se alegró del final de ‘Young Sheldon’: ‘Hubiera sido terrible seguir interpretándolo a los 23 años’

El joven actor Iain Armitage habló sobre cómo vivió la despedida de Young Sheldon y explicó por qué su reacción fue diferente a la de algunos compañeros. Las nuevas declaraciones aparecen en el libro de Jessica Radloff dedicado a la producción de la comedia y desvelan una nueva perspectiva respecto a lo que significó terminar un trabajo que acaparó buena parte de su infancia y adolescencia.

¿Por qué Iain Armitage se alegra de que Young Sheldon terminara?

Terminar una serie después de siete temporadas implica despedirse de personas y espacios cotidianos cargados de rutina. Para el elenco de Young Sheldon, esa experiencia tuvo respuestas distintas, por lo que Armitage habló de sus sentimientos sin presentarlos como una medida del cariño que tenía por el programa.

El actor reconoció que fue quien estuvo más contento con el cierre y que no regresaba a casa para pasar el día llorando; permanecer atrapado en la tristeza de la despedida le resultaba molesto y extraño. La posibilidad de extender indefinidamente el personaje tampoco le parecía atractiva. “Odiaría estar en una serie interpretando a Sheldon a los 23 años. Eso sería terrible. No querría hacer eso”, expresó.

Iain Armitage en 2026 (Foto: Getty)

Sus planes eran bastante más personales, pues quería estar en Virginia, viajar y mantenerse abierto a las películas que pudieran llegar:

No te pierdas: Keanu Reeves vuelve con nueva película: De qué trata ‘The Gangster, The Cop, The Devil’, su siguiente proyecto en Paramount

“Quería viajar y estoy feliz de participar en cualquier película que se me presente. Además, mi mamá siempre me ha inculcado una perspectiva muy sana sobre lo efímeras que son las cosas, sobre el hecho de que nada bueno dura para siempre y que todo cambia, y eso es algo positivo. Extraño trabajar en Warner Bros., extraño al equipo y a las personas que quiero. Me encanta actuar. Me encanta hacerlo. Es divertido.”

Lance Barber, quien interpretó a George Cooper, también percibió que Armitage estaba listo para buscar otras experiencias artísticas y personales.

“Y Iain también estaba listo para seguir adelante… para explorar otras cosas, tanto en lo artístico como quizá en lo personal… debido a ciertas situaciones que generaron algo de tensión hacia el final de la temporada. Creo que muchas personas sentían que había ciertos aspectos de la serie que ya estaban listas para dejar atrás.”

El largo viaje de Young Sheldon

La serie empezó a emitirse en 2017, cuando Armitage tenía tan solo 8 años. Aunque considera aquella oportunidad un privilegio, también reconoció la responsabilidad que representaba para un niño. Young Sheldon el 16 de mayo de 2024, después de siete temporadas y 141 episodios; la precuela desarrolló la infancia del personaje que Jim Parsons había interpretado en The Big Bang Theory.

Young Sheldon (Foto: Netflix)

El reparto familiar incluyó a Zoe Perry como Mary, Lance Barber como George, Montana Jordan como Georgie y Raegan Revord como Missy. El pequeño científico tenía sus preocupaciones, pero sus padres y hermanos también necesitaban espacio para las propias. La casa de los Cooper nos ofrecía más conflictos que los desacuerdos de Sheldon con sus compañeros.

La despedida contó con Jim Parsons y Mayim Bialik nuevamente como Sheldon y Amy. El último episodio explicó la narración del Sheldon adulto mediante la escritura de sus memorias y mostró al joven llegando a Caltech. La serie cerró la etapa infantil que había desarrollado y acercó al personaje al entorno académico de su vida posterior.

Otro spin-off de The Big Bang Theory es Stuart no logra salvar el universo, estrenado el pasado 23 de julio en la plataforma de HBO Max. Kevin Sussman retoma al dueño de la tienda de cómics, acompañado por Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie como Barry. Claro que esta vez los problemas superan con amplitud las dificultades para mantener abierto un negocio.

Con información de Variety.

Entérate: Peter Jackson revela nuevos detalles de ‘Lord of the Rings: The Shadow of the Past’: De qué trata y quiénes son los protagonistas