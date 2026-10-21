Keanu Reeves vuelve con nueva película: De qué trata ‘The Gangster, The Cop, The Devil’, su siguiente proyecto en Paramount

El buen Keanu Reeves está en negociaciones para protagonizar The Gangster, The Cop, The Devil, una producción de Paramount Pictures que podría acercarlo a otro territorio del cine de acción. El actor de Matrix y John Wick tiene un nuevo proyecto en la mira, aunque su contratación todavía no está finalizada. Todo sobre la nueva […]

El buen Keanu Reeves está en negociaciones para protagonizar The Gangster, The Cop, The Devil, una producción de Paramount Pictures que podría acercarlo a otro territorio del cine de acción. El actor de Matrix y John Wick tiene un nuevo proyecto en la mira, aunque su contratación todavía no está finalizada.

Todo sobre la nueva película de Keanu Reeves

El posible fichaje nos será atractivo por la trayectoria de Reeves en historias de supervivencia. James Wan dirigirá esta nueva versión de la película surcoreana estrenada en 2019; su premisa enfrenta a un policía y un jefe criminal con un homicida serial al que necesitan encontrar. Esta situación colocará en el mismo lugar a dos hombres que difícilmente se elegirían como compañeros.

Don Lee, conocido también como Ma Dong-seok, forma parte del proyecto para retomar el personaje que interpretó en la producción original, presencia que ofrece una conexión con aquella película, presentada en el Festival de Cannes de 2019. Si las negociaciones prosperan, Reeves compartirá la pantalla con uno de los rostros centrales de la historia que Hollywood busca adaptar.

Para Wan, el proyecto representa su siguiente largometraje como director después de Aquaman y el reino perdido, estrenada en 2023; además de dirigir, participará como productor. La adaptación lleva en desarrollo aproximadamente siete años, pues comenzó a prepararse en 2019 y el cineasta se incorporó durante la primavera de 2026, antes de que trascendieran las negociaciones con Keanu Reeves.

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La producción incluye a Michael Clear y Jason Blum, junto con Wan, mediante Blumhouse Atomic Monster. Don Lee participa a través de Big Punch Global; Sylvester Stallone y D. Matt Geller lo hacen con Balboa Productions. Esta sería la nueva película de Reeves después de protagonizar Outcome, la comedia dramática dirigida por Jonah Hill para Apple TV.

La nueva estructura de Paramount

El proyecto se está moviendo dentro de una compañía que acaba de cambiar de tamaño y organización, pues Paramount ya completó la adquisición de Warner Bros. Discovery. La empresa resultante adoptó el nombre de Skydance y pasó a integrar dos grandes estudios cinematográficos, servicios de televisión y plataformas digitales bajo una misma estructura corporativa.

David Ellison ocupa la presidencia y la dirección ejecutiva del grupo, acompañado por Ynon Kreiz como codirector ejecutivo. La operación abarca negocios como Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, Paramount+, HBO Max, CBS y CNN. El cambio corporativo no implica retirar la montaña de Paramount ni el escudo de Warner de sus producciones. Ambos sellos seguirán operando con su identidad.

Entre los compromisos anunciados se encuentra el lanzamiento de al menos 30 películas anuales en salas, con una ventana cinematográfica mínima de 45 días. La reorganización también trae decisiones laborales difíciles, reconocidas por Ellison y Kreiz en su mensaje al personal hace algunas semanas. Los directivos plantearon una meta de al menos 6 mil millones de dólares en ahorros derivados de la integración. El posible fichaje de Reeves se conoce cuando el grupo busca impulsar sus películas y ajustar su funcionamiento interno al mismo tiempo.

Con información de Variety.

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