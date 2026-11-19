Los Hamilton Behind the Camera Awards 2026 premian a las figuras destacadas del cine detrás del set de grabación.

Este 13 de noviembre, Hamilton Behind the Camera Awards celebró su decimoquinta edición en Los Ángeles, California. En esta reconocida ceremonia anual, se premia a los profesionales que dan forma a las películas antes de que el público tome asiento frente a la pantalla.

Hamilton Behind the Camera Awards galardona 10 especialidades del cine, que abarcan categorías desde el sonido hasta el vestuario.

Matt Damon, protagonista de ‘La Odisea’, Denis Villeneuve, director de ‘Dune 3’, y John Malkovich, actor de ‘Caballo salvaje Nueve’, fueron parte de los invitados de honor a esta premiación.

Matt Damon entrega el premio a ‘Mejor Sonido’ a Willie Burton, Craig Henighan, Gary A. Rizzo y Kevin O’Connell por ‘La Odisea’

Hamilton Behind the Camera Awards 2026: El valor del cine está en los detalles que hacen única a cada película

Una película puede quedar en la memoria por la actuación de su protagonista, pero su identidad también depende de decisiones menos visibles como la textura de un escenario o el sonido que sostiene una escena. Bajo esta premisa, Hamilton Behind the Camera Awards dedicó una noche a quienes dan esta personalidad inconfundible a cada cinematografía.

La ceremonia se realizó en el Avalon Theatre de Hollywood, recinto con una extensa historia dentro del espectáculo. Su alfombra roja recibió a intérpretes y realizadores que acudieron a presentar los premios a sus colegas, otorgando espacio a oficios que requieren colaboración e imaginación.

Recepción de invitados en la ceremonia de los Hamilton Behind the Camera Awards 2026

La relación de Hamilton con las películas tiene una historia muy especial.

Fundada en 1892 en Lancaster, Pensilvania, la casa relojera comenzó su viaje en pantalla con ‘Shanghai Express’ de 1932, y sus relojes han participado en más de 500 películas y series, tales como ‘Hombres de negro’, ‘2001: Odisea del espacio’ y ‘Oppenheimer’.

En este sentido, un reloj puede sugerir época o personalidad sin necesidad de diálogo; es por eso que Hamilton lleva la atención al detalle a los Hamilton Behind the Camera Awards, ceremonia que reconoce el trabajo de equipos completos

Francesca Ginocchio, CEO de Hamilton International, habló sobre la conexión entre ambas disciplinas: “Su búsqueda de la precisión refleja la artesanía que se encuentra en el corazón de cada reloj Hamilton”.

La directora recalcó que la dedicación de los equipos cinematográficos permite convertir las ideas en historias para el público.

Francesca Ginocchio, CEO de Hamilton International, y Matt Damon durante la ceremonia de los Hamilton Behind the Camera Awards 2026

De ‘Dune: Parte Tres’ a ‘La Odisea’: Los ganadores de los Hamilton Behind the Camera Awards 2026

Uno de los reconocimientos principales fue para Linus Sandgren, premiado por la cinematografía de ‘Dune: Parte Tres’, película que llegará a cines mexicanos el 15 de diciembre. El propio Denis Villeneuve se encargó de entregar la distinción.

Otro momento destacado tuvo como protagonista a Matt Damon, quien presentó el galardón de sonido de ‘La Odisea’ a Willie Burton, Craig Henighan, Gary A. Rizzo y Kevin O’Connell: “Estos hombres y sus equipos aportaron talento, visión, inteligencia y esfuerzo para permitirnos escuchar y sentir la verdad de esta historia”.

La dirección también tuvo su espacio con Martin McDonagh, distinguido por ‘Caballo salvaje nueve’. El premio fue entregado por John Malkovich: “Los actores están en las películas, pero son los equipos quienes las hacen posibles”; ambos compartieron además una fotografía con Damon durante el evento.

John Malkovich y Martin McDonagh, director de ‘Caballo salvaje nueve’

En diseño de vestuario, Marci Rodgers recibió el premio por ‘Michael’, de manos de Jaafar Jackson: “Como artistas, sabemos lo que significa llevar un sueño dentro de nosotros”, expresó la diseñadora al aceptar el honor.

Jaafar Jackson y Marci Rodgers, diseñadora de vestuario de ‘Michael’

La ceremonia también reconoció a Rashida Jones y Will McCormack por el guión de ‘La invitación’, con Tracee Ellis Ross como presentadora.

Anne Ross fue premiada por el diseño de producción de ‘El debut’, galardón entregado por Jesse Eisenberg. Por el montaje de ‘Paper Tiger’, Scott Morris recibió una distinción presentada por Miles Teller: “La sala de edición es un lugar de confianza y libertad creativa. Trabajamos juntos hacia un objetivo común. Es una hermosa colaboración dentro de un viaje de exploración”.

Miles Teller y Scott Morris, ganador de ‘Mejor montaje’ en los Hamilton Behind the Camera Awards 2026

Joe Dunckley obtuvo el reconocimiento de peluquería y maquillaje por ‘Wicker’, presentado por Alexander Skarsgård. También se reconocieron los trabajos de Diego Quecano en utilería por ‘Club Kid’, con Jordan Firstman como presentador, y Raül Refree por la banda sonora de ‘La Bola Negra’, premio que recibió de manos de la cantante Judeline.

Jordan Firstman y Diego Quecano, ganador de la categoría ‘Mejor utilería’ en los Hamilton Behind the Camera Awards 2026

Hamilton y el cine, una relación que también se escribe fuera de la pantalla

La entrega de 2026 forma parte de una iniciativa que Hamilton sostiene desde 2006.

El resultado de esta fiesta en honor al cine fue una mirada a la película como trabajo en comunidad.

Al iluminar los nombres que normalmente se leen al terminar la función, los Hamilton Behind the Camera Awards nos recuerdan que el cine también se construye en la mesa de edición, el taller de vestuario, el estudio de sonido y en cada uno de los rincones del set.