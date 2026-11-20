Skydance, el conglomerado formado por la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery, ha generado incertidumbre entre sus principales ejecutivos por el actuar del CEO, David Ellison. De acuerdo con un reportaje de Vulture, varios antiguos directivos y fuentes cercanas a la compañía cuestionan la manera en que el empresario ha manejado una serie de despidos, especialmente después de que algunos empleados recibieran señales de respaldo y estabilidad laboral poco antes de ser sustituidos.

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¿Por qué David Ellison está perdiendo la confianza de sus ejecutivos?

Según Vulture, la preocupación dentro de Skydance va más allá d los recortes de personal; abarca la forma en que se comunican las decisiones. Fuentes anónimas describen un ambiente de incertidumbre constante, donde incluso los ejecutivos que aparentemente cuentan con el respaldo de Ellison temen perder sus puestos.

David Ellison (Foto: Alex J. Berliner/ABImages/AP)

“Todas y cada una de las personas están preocupadas”, declaró un antiguo ejecutivo familiarizado con la situación. La fuente añadió que las garantías de estabilidad pueden cambiar repentinamente, alimentando la desconfianza entre los trabajadores.

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Uno de los casos más recientes es el de Bill Damaschke, presidente de Warner Bros. Pictures Animation, quien fue informado de su sustitución el 16 de noviembre. Según el reporte, Ellison lo había elogiado durante una reunión corporativa en octubre, mientras que Damaschke incluso organizó una celebración sobre el futuro del estudio de animación a principios de noviembre.

La situación también recuerda lo ocurrido con Pamela Abdy y Michael De Luca, antiguos responsables cinematográficos de Warner Bros. Ambos habían renovado sus contratos hasta 2030 y mantenido una cena cordial con Ellison. Sin embargo, se enteraron de su salida mediante información publicada por Puck el 1 de octubre, antes de recibir una llamada del empresario al día siguiente.

James Gunn y Peter Safran también fueron sorprendidos

El caso de James Gunn y Peter Safran representa otro episodio importante de esta controversia. Los responsables de DC Studios habían sobrevivido inicialmente a la reorganización y aparecían dentro de la estructura directiva de Skydance.

Incluso sostuvieron una reunión con Ellison en octubre que, según una fuente, fue interpretada como una muestra de respaldo. Sin embargo, el empresario ya había comenzado a preparar su reemplazo con Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios. El 6 de noviembre, Ellison y Ynon Kreiz comunicaron personalmente a Gunn y Safran su salida de DC Studios.

Una fuente cuestionó la contradicción entre las reuniones de respaldo y las negociaciones paralelas para sustituirlos. No obstante, otra persona con conocimiento de la estructura corporativa defendió al empresario y aseguró que nunca prometió empleos permanentes, sino que mantendría inicialmente la organización para después reevaluarla.

“Nunca les prometió un trabajo”, sostuvo esta fuente.

La presión financiera detrás de los cambios en Skydance

Peter Safran y James Gunn (imagen: Bloomberg)

Los despidos ocurren mientras Skydance enfrenta una deuda cercana a US$80 mil millones y busca alcanzar reducciones de costos de al menos US$6 mil millones anuales. El reportaje también señala ls salida de Cindy Holland, quien había sido contratada para transformar Paramount+ y abandonó la compañía poco antes de concretarse la fusión, facilitando la llegada de Casey Bloys al liderazgo del negocio combinado de streaming.

Fuentes cercanas a Ellison sostienen que el ejecutivo ha desarrollado una mayor disposición para tomar decisiones difíciles y que busca resolver rápidamente los cambios de liderazgo. Otras consideran que su estilo se ha endurecido tras la batalla por Warner Bros. y las exigencias de inversionistas como RedBird Capital Partners.

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