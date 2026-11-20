La producción explora el periodo entre la crucifixión y la resurrección

La esperada continuación de ‘La Pasión de Cristo‘ (2004) continúa avanzando después de más de dos décadas de espera. Mel Gibson prepara ‘La Resurrección de Cristo’, una ambiciosa producción bíblica que estará dividida en dos películas y que buscará ampliar la historia presentada en la cinta original. Aunque el proyecto ha experimentado numerosos retrasos y cambios en su desarrollo, sus responsables siguen concretando acuerdos internacionales para garantizar su llegada a los cines. Ahora se han dado a conocer nuevos detalles sobre su distribución, sus locaciones y el enfoque narrativo que tendrá esta continuación.

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¿Qué nuevos acuerdos de distribución consiguió ‘La Resurrección de Cristo’?

De acuerdo con información publicada por Variety, RAI Cinema y Leone Film Group adquirieron los derechos exclusivos para distribuir ‘La Resurrección de Cristo’ en Italia. El acuerdo fue negociado con Lionsgate, compañía responsable de la distribución internacional de la producción. La filial 01 Distribution se encargará de estrenar ambas entregas en territorio italiano, siguiendo el mismo calendario de lanzamiento establecido para Estados Unidos.

Mel Gibson y Carlo Maria Viganò en el set de ‘La Resurrección de Cristo’ (Imagen: X, @CarloMVigano)

La primera parte llegará a los cines estadounidenses el 6 de mayo de 2027, mientras que la segunda está programada para el 25 de mayo de 2028. Ambas fechas coinciden con el Día de la Ascensión, una celebración cristiana que conmemora la ascensión de Jesucristo al cielo.

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Lionsgate también ha concretado acuerdos con distribuidoras de Alemania, Francia, España, Portugal, Polonia, Sudáfrica, Escandinavia y otros territorios europeos. Icon distribuirá las películas en Australia y Nueva Zelanda.

Mel Gibson regresa a Italia para una historia con elementos espirituales y simbólicos

Más de 20 años después de filmar ‘La Pasión de Cristo’ en los estudios Cinecittà de Roma, Mel Gibson regresó a Italia para rodar su continuación. La producción también utilizó locaciones en Matera, Bari, Ginosa, Craco y Brindisi.

Según un comunicado de RAI Cinema, la historia explorará el periodo comprendido entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, incorporando elementos simbólicos y espirituales mediante un estilo visual evocador.

Gibson ya había adelantado que esta nueva propuesta sería considerablemente diferente de la película original. En declaraciones anteriores, el cineasta describió las secuelas como un “viaje de ácidos” y aseguró que “nunca leyó algo como” los guiones que desarrolló junto con Randall Wallace.

El libreto también acredita a Christopher Gibson y Alan Munro, a partir de una historia concebida por Mel Gibson y Randall Wallace.

Un nuevo reparto para continuar el fenómeno de ‘La Pasión de Cristo’

Uno de los cambios más importantes será la ausencia de Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús de Nazaret en la película de 2004. El actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su participación en ‘The Last Kingdom’, asumirá el personaje en ambas entregas.

Jaakko Ohtonen en ‘La Resurrección de Cristo’ (imagen: IMDb)

Por su parte, Mariela Garriga sustituirá a Monica Bellucci como María Magdalena. El reparto también incluye a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett. La película original recaudó aproximadamente 610 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las producciones independientes más exitosas de la historia. Su representación de las últimas horas de Jesucristo generó intensos debates por su violencia y contenido religioso.

Con estos nuevos acuerdos, Gibson busca repetir la gloria de aquel fenómeno cinematográfico, aunque esta vez con una historia dividida en dos partes y una propuesta narrativa que, según sus propias declaraciones, será mucho más ambiciosa y poco convencional.

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