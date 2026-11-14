Jim Caviezel asegura que Jesucristo se le apareció para convencerlo de protagonizar ‘La Pasión de Cristo’

Más de dos décadas después del estreno de ‘La Pasión de Cristo‘ (2004), Jim Caviezel volvió a hablar sobre las circunstancias que lo llevaron a interpretar a Jesucristo en la controvertida película de Mel Gibson. Aunque el actor ha compartido anteriormente algunas de las dificultades que enfrentó durante la producción, recientemente reveló una experiencia espiritual que, según sus propias palabras, cambió su decisión de rechazar el papel.

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Durante una entrevista con Sean Hannity, Caviezel aseguró que Jesús se le apareció una madrugada y mantuvo una conversación con él que terminó por convencerlo de participar en el proyecto.

¿Qué contó Jim Caviezel sobre su supuesta conversación con Jesucristo?

Durante su participación en el pódcast ‘Hang Out With Sean Hannity‘, cuyo episodio se estrenó el 10 de noviembre, Jim Caviezel recordó que inicialmente no quería interpretar a Jesús en ‘La Pasión de Cristo’. Después de reunirse con uno de los productores, decidió rechazar la propuesta y llamó a su representante para comunicarle que no aceptaría el trabajo.

Jim Caviezel en ‘La Pasión de Cristo’ (Imagen: 20th Century Fox)

Sin embargo, según relató, aquella decisión cambió después de una experiencia que ocurrió poco después de las cinco de la mañana. El actor aseguró que sintió una presencia a los pies de su cama y que inmediatamente supo que se trataba de Jesucristo.

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Caviezel explicó que estaba despierto, aunque mantenía los ojos cerrados, y que entendía que su fe católica no lo obligaba a aceptar el papel. Por eso, inicialmente se negó nuevamente y pidió a Jesús que buscara a otro intérprete. De acuerdo con su testimonio, recibió una respuesta que lo desconcertó: “No tengo a nadie más”.

Cuando preguntó por qué otro actor no podía hacerse cargo del personaje, aseguró que Jesús le respondió: “Ellos no me preguntan lo que tú me preguntas”.

Caviezel interpretó aquellas palabras como parte de un plan divino y finalmente aceptó protagonizar la película de Mel Gibson.

Jim Caviezel describe cómo experimentó la supuesta aparición

Más adelante en la conversación, Sean Hannity volvió a preguntarle sobre aquella experiencia y quiso conocer cómo había ocurrido exactamente. El actor explicó que, mientras su cuerpo permanecía acostado, sentía que su alma podía contemplar a Jesús. También recordó haber experimentado una sensación de amor y paz que interrumpió un sueño.

“Mis ojos permanecieron cerrados”, señaló al describir cómo permaneció durante el encuentro. No es la primera vez que Caviezel habla públicamente sobre la importancia de su fe en su carrera. El intérprete ha reconocido anteriormente que aceptar el papel le provocaba temor y que la experiencia de interpretar a Jesucristo representó un desafío tanto físico como espiritual.

El regreso de ‘La Pasión de Cristo’ y la ausencia de Jim Caviezel en la secuela

Las declaraciones llegan en un momento crucial para la película de Mel Gibson, que regresó a los cines estadounidenses del 10 al 17 de septiembre de 2026 con una versión restaurada en 4K y sonido Dolby Atmos.

Jim Caviezel y Mel Gibson en el set de ‘La Pasión de Cristo’ (2004)

La restauración contó con la supervisión del director de fotografía original, Caleb Deschanel, mientras que Gibson aprobó la nueva mezcla de audio. Las funciones también incluyeron un adelanto detrás de cámaras de la próxima continuación.

Sin embargo, Jim Caviezel no retomará su interpretación de Jesús en ‘The Resurrection of the Christ’. En una entrevista con Fox News Digital publicada el 13 de noviembre, el actor reconoció sentirse decepcionado por no participar nuevamente.

La secuela, que estará dividida en dos películas, contará con Jaakko Ohtonen como Jesucristo. Su primera parte tiene previsto estrenarse el 6 de mayo de 2027, más de 23 años después de que la cinta original se convirtiera en un fenómeno cinematográfico mundial.

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