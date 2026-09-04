Mel Gibson promete que secuelas de ‘La Pasión de Cristo’ serán un ‘viaje de ácido’ que impactará al público

Las secuelas buscarán llevar al público desde el mundo terrenal hacia otros planos metafísicos

Más de dos décadas después de convertir ‘La Pasión de Cristo’ en uno de los mayores fenómenos del cine religioso moderno, Mel Gibson prepara una continuación mucho más ambiciosa. El director adelantó nuevos detalles sobre ‘The Resurrection of the Christ’, proyecto dividido en dos películas que abordará la resurrección de Jesús desde una perspectiva bíblica y metafísica. Gibson fue cuestionado sobre la forma en que describió antes los filmes: un “viaje de ácidos”, y después de explicar esas palabras, aseguró que impactará profundamente al público.

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¿Por qué Mel Gibson compara las nuevas películas con un “viaje de ácido”?

Durante una conversación con Raymond Arroyo en el podcast ‘Arroyo Grande’, Gibson explicó que la historia no permanecerá únicamente en el mundo terrenal. El cineasta pretende representar diferentes planos y explorar acontecimientos que rodean la resurrección de Cristo desde una perspectiva mucho más amplia.

Jim Caviezel y Mel Gibson en el set de ‘La Pasión de Cristo’ (2004)

“Metafísicamente hablando, es un viaje bastante extenso que va desde nuestro propio mundo fracturado hasta otros reinos y demás, con naturalezas distintas; y espero que los conecte a todos, porque todos estamos conectados y todos sabemos que lo estamos.”

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Gibson agregó que su intención es construir una visión general de esos acontecimientos y recurrió incluso a una peculiar comparación circense para explicar el concepto.

“Así que es un intento de ofrecer una visión de conjunto. Es decir, puedes vivir entre el estiércol de elefante o puedes subirte al trapecio y contemplar el panorama. El estiércol sigue ahí, pero tú estás volando.”

El director ya había adelantado anteriormente que parte de ‘The Resurrection of the Christ’ mostrará versiones del infierno. Aunque la historia seguirá determinados momentos de la Biblia, Gibson parece decidido a expandirlos mediante elementos sobrenaturales y metafísicos.

Un proyecto que Gibson tardó cerca de diez años en escribir

La magnitud de la producción también se refleja en su largo proceso de desarrollo. Gibson aseguró que pasó aproximadamente una década trabajando en el guion y comparó su construcción con resolver un rompecabezas.

“Fue una lucha ardua. Pasé quizás unos diez años tan solo escribiéndolo, porque es como un rompecabezas en el que tienes que crear las piezas y luego probarlas para asegurarte de que encajen entre sí.”

El proyecto terminó dividido en dos entregas. ‘The Resurrection of the Christ: Part One’ tiene previsto estrenarse el 6 de mayo de 2027, mientras que ‘Part Two’ llegará el 25 de mayo de 2028.

Las películas también marcarán varios cambios respecto a ‘La Pasión de Cristo’. Gibson decidió reemplazar a los actores principales después de considerar el uso de tecnología de rejuvenecimiento digital y, a diferencia de la cinta original, las nuevas entregas estarán habladas en inglés.

El regreso al mayor fenómeno de la carrera de Mel Gibson

La apuesta tiene un peso especial dentro de la trayectoria del cineasta. Estrenada en 2004 y protagonizada por Jim Caviezel, ‘La Pasión de Cristo’ costó alrededor de US$30 millones y terminó superando los US$600 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en un éxito extraordinario para una producción independiente, clasificación R y hablada principalmente en arameo, latín y hebreo.

Mel Gibson y Carlo Maria Viganò (Imagen: X, @CarloMVigano)

Después llegarían ‘Apocalypto’, su prolongado alejamiento de la dirección y finalmente su recuperación con ‘Hacksaw Ridge’, que volvió a darle una nominación al Oscar como Mejor Director. Más recientemente dirigió ‘Flight Risk’, protagonizada por Mark Wahlberg.

Ahora Gibson describe sus nuevas películas como una producción de una escala completamente distinta.

“No sé qué es; es un monstruo, una empresa descomunal, y pienso: ¿cómo es posible no verse transformado por ello?”

Más de 20 años después del estreno original, ‘The Resurrection of the Christ’ representa así el regreso de Gibson al proyecto que transformó su carrera como director y productor, pero esta vez con una propuesta que busca llevar la historia bíblica hacia terrenos mucho más sobrenaturales.

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