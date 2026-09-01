Mel Gibson se disculpa tras burlarse de un intérprete de lengua de señas: ‘Fue una idiotez’

Una entrada de pocos segundos terminó eclipsando el encuentro del veterano Mel Gibson con sus admiradores en la ciudad de Toronto. El actor acudió a una convención para habla sobre películas como Corazón valiente y Mad Max, pero un gesto dirigido hacia el servicio de accesibilidad del evento provocó críticas que lo llevaron a pedir disculpas.

¿Qué fue lo que hizo Mel Gibson?

El incidente ocurrió durante FanExpo Canada, una convención dedicada a los cómics, la ciencia ficción, los videojuegos y otros formatos de arte y entretenimiento. Gibson participó el sábado 29 de agosto en un panel retrospectivo sobre su trayectoria, además de ofrecer autógrafos y fotografías con precios anunciados de 275 dólares canadienses por cada experiencia.

Cuando entró al escenario, el actor se colocó cerca de la persona encargada de interpretar el encuentro en lengua de señas estadounidense. El video muestra a Gibson moviendo las manos y gesticulando a sus espaldas, una imitación que no pocos usuarios de las redes sociales y asistentes al evento asumieron como una burla hacia el intérprete y la comunidad sorda. El actor recibió comentarios que calificaban la conducta como insensible. Además, las críticas también alcanzaron a los organizadores por ofrecer espacio al actor.

Mel Gibson en Mad Max de 1985 (Foto: IMDb)

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Mel Gibson se disculpa

Gibson respondió a la polémica mediante una declaración enviada a Variety y en ella atribuyó su comportamiento a la confusión de aparecer repentinamente ante una audiencia, reconociendo que su reacción fue imprudente. También negó que hubiera querido atacar al intérprete o causar daño deliberado con sus movimientos.

“A veces, cuando te empujan a un escenario y quedas bajo los reflectores, tienes la mente por todos lados y, en ocasiones, terminas haciendo alguna idiotez espontánea e irreflexiva. No hubo ninguna intención maliciosa detrás de ello y, desde luego, me disculpo con cualquiera que se haya sentido ofendido.”

Otros escándalos del actor

El rechazo provocado por el video apareció acompañado de referencias a episodios anteriores de la vida pública de Gibson, siendo el más recordado aquel de 2006, cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y pronunció comentarios antisemitas. Después ofreció una disculpa pública y pidió reunirse con líderes de la comunidad judía.

En 2010 fueron divulgadas grabaciones con insultos racistas, sexistas y amenazas dirigidas a su entonces pareja, Oksana Grigorieva. El contenido deterioró todavía más su relación con Hollywood e hizo que varias figuras de la industria se distanciaran públicamente del protagonista de Arma mortal. Gibson se declaró sin oposición en 2011 ante un cargo menor de agresión relacionado con Grigorieva. El acuerdo evitó una pena de cárcel e incluyó tres años de libertad condicional, servicio comunitario y un programa de orientación sobre violencia doméstica.

Mel Gibson en Señales de 2002 (Foto: IMDb)

Su trabajo como director contribuyó tiempo después a recuperar cierta presencia dentro de la industria. Hasta el último hombre recibió seis nominaciones al Oscar y colocó de nuevo su nombre en ceremonias importantes.

¿La Pasión de Cristo 2 sigue en pie?

El proyecto sigue muy adelante y de hecho su rodaje ya terminó. Denominada como La Resurrección de Cristo, esta película fue concebida como una continuación de La Pasión de Cristo, éxito de 2004 que recaudó aproximadamente 612 millones de dólares en todo el planeta. Gibson dirige y produce esta nueva historia dividida en dos largometrajes.

La filmación concluyó tras 134 días de trabajo en Italia y el director afirmó que llevó la historia a la pantalla tal como la había imaginado. El proyecto utilizó locaciones y estudios italianos para recrear su relato bíblico, aunque los detalles completos del argumento todavía permanecen en la oscuridad. La primera parte llegará a los cines el 6 de mayo de 2027. La segunda fue aplazada hasta el 25 de mayo de 2028, después de que el plan inicial contemplara estrenar ambas en 2027. Lionsgate distribuirá las películas.

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