‘Pokémon: Wild Card’: De qué trata la nueva película que traerá de vuelta la saga a los cines tras 7 años

Pokémon tiene una nueva película en camino, y el anuncio nos invita a recordar aquella emoción de ver a nuestras criaturas favoritas en una pantalla mucho más grande que la televisión de casa, por donde transmitían la serie hace ya tantos años. Wild Card recuperará los largometrajes animados de la franquicia con una aventura cuyo punto de partida se aleja de las habituales expediciones de Ash Ketchup.

¿De qué trata Pokémon: Wild Card?

La presentación formó parte de las novedades compartidas durante el cierre del Campeonato Mundial Pokémon 2026 y PokémonXP, en San Francisco. Este encuentro reunió en un mismo lugar a seguidores de distintas modalidades competitivas, contexto muy cercano con la historia elegida para este regreso cinematográfico y con la comunidad a la que busca representar.

Wild Card llegará en 2027 y tendrá como personaje principal a un jugador del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon acompañado por Mimikyu. Así es, la premisa de la película colocará las partidas en el centro de la aventura y su protagonista deberá perseguir sus objetivos mediante una actividad que muchos aficionados ya practican fuera de la pantalla. Representación de la comunidad a la máxima potencia.

Foto: Pokémon.com

La sinopsis oficial en la página de Pokémon dice: “Cuando llegue el momento de poner sus cartas sobre la mesa, ¿tendrán lo necesario para alcanzar sus metas?”. El anuncio presenta un desafío compartido entre el joven y su compañero, aunque todavía no hay detalles sobre sus rivales y los obstáculos que encontrarán.

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El material promocional desvelado muestra al protagonista encapuchado, sentado ante una mesa y sosteniendo varias cartas, con el pequeño Mimikyu a sus espaldas. Las luces de la ciudad se reflejan sobre el agua detrás de él. Ambos parecen habitar un ambiente urbano y nocturno. Katsuhiko Kitada dirige el largometraje y Akemi Hayashi firma el diseño de personajes. STORY inc. participa como productora, con CloverWorks a cargo de la producción de animación.

La primera película de Pokémon que llega a cines en 7 años

La película animada anterior fue Pokémon: Los secretos de la selva, estrenada en Japón el 25 de diciembre de 2020. Esta cinta llegó internacionalmente a Netflix el 8 de octubre de 2021, con excepciones territoriales anunciadas por la compañía. Aquella aventura presentó a Koko, un niño criado por Zarude en el Bosque de Okoya; su encuentro con Ash y Pikachu lo enfrenta con preguntas sobre su identidad y su relación con los humanos. La historia explora una familia poco convencional, con el afecto entre sus protagonistas como punto de partida.

Esta pausa cinematográfica que termina con Wild Card tampoco es una desaparición de la animación Pokémon, pues la compañía acaba de anunciar otra producción protagonizada por Sirfetch’d y Pichu para Disney+ en 2027. Ese proyecto televisivo es independiente de Wild Card y nos confirma que la franquicia prepara nuevas historias para distintos formatos.

Películas de Pokémon que llegaron a Latinoamérica

Todos recordamos Mewtwo contraataca, también conocida como Mewtwo vs. Mew, película que inauguró la historia cinematográfica de la franquicia. Su conflicto enfrenta a Ash y sus compañeros con un Pokémon creado mediante experimentación que pretende producir clones. La película llevó las batallas hacia preguntas sobre el origen de las criaturas y el valor de sus vidas.

Pokémon 2000: El poder de uno le dio protagonismo a Lugia y convirtió a Ash en una pieza central para recuperar el equilibrio del mundo. La búsqueda de los orbes y la presencia de los Pokémon legendarios nos llenaron de emoción. Y bueno, para el muchacho de Pueblo Paleta, unas vacaciones tranquilas seguían siendo una posibilidad remota.

Otra favorita nuestra es Pokémon 3: El hechizo de los Unown, donde una niña solitaria y los misteriosos Unown provocan una catástrofe de cristal, con el legendario Entei como personaje importante. Cuando la madre de Ash queda involucrada, el peligro de las competencias Pokémon ya no lucen tan temible.

Años después, ¡Yo te elijo! nos trajo de vuelta el primer encuentro entre Ash y Pikachu y lo relacionó con una aventura alrededor de Ho-Oh. Mewtwo contraataca: Evolución también permitió reencontrarse con la primera historia mediante una nueva versión animada. Ahora Wild Card formará parte de todo ese legado con una pareja nueva y una actividad que conecta con los aficionados.

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