Guillermo del Toro negó explícitamente estar involucrado en algún proyecto de Marvel o Star Wars, pero eso no significa que no lo hubiera estado alguna vez. Ayer en X volvió a hablar sobre uno de los proyectos que nunca consiguió llevar a la pantalla grande: su película de ‘Star Wars’ centrada en el ascenso criminal de Jabba el Hutt. El cineasta mexicano compartió nuevos detalles sobre el desarrollo de esta producción, que buscaba explorar una faceta diferente de la famosa franquicia fantástica.

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¿Qué reveló Guillermo del Toro sobre su película cancelada de Star Wars?

A través de su cuenta oficial de X, Guillermo del Toro confirmó que su proyecto sobre Jabba el Hutt había avanzado considerablemente antes de ser descartado. La película incluso tenía un título definido: ‘The Rise and Fall of Jabba the Hutt’.

El director explicó que había trabajado junto al guionista David S. Goyer en el desarrollo de la historia y que también se habían preparado materiales artísticos para visualizar el mundo de la película.

Guillermo del Toro en el set de ‘Titanes del Pacífico’ (Legendary Pictures)

“[David S. Goyer] y yo escribimos el guion, e incluso desarrollé algo de arte y esculturas”, escribió el cineasta.

La declaración confirma que el proyecto no se encontraba únicamente en una etapa de conversaciones preliminares. Del Toro y Goyer habían escrito un guion y el director había participado en la creación de ilustraciones y esculturas relacionadas con la producción.

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Sin embargo, el mexicano no compartió imágenes de estos materiales ni ofreció información sobre la posibilidad de recuperarlos para algún proyecto futuro.

Una historia de mafiosos inspirada en ‘El padrino’

El interés de Guillermo del Toro por realizar una película sobre Jabba el Hutt se remonta, al menos, a 2015, cuando explicó a Yahoo cómo imaginaba una historia centrada en el conocido criminal del universo creado por George Lucas. Su propuesta consistía en explorar los acontecimientos que permitieron al personaje consolidar su poder, utilizando como referencia las historias de familias criminales de ‘El padrino‘.

“Haría algo al estilo de la saga de ‘El Padrino’, similar a lo que Jabba el Hutt tuvo que atravesar para hacerse con el control”, declaró entonces.

Del Toro también manifestó su interés por desarrollar una organización mafiosa integrada por los Hutt, con conflictos de poder y maniobras políticas que permitieran mostrar un lado distinto de la franquicia. La propuesta habría colocado a Jabba en el centro de la narración, en lugar de limitarlo a su papel habitual como antagonista. El personaje es conocido principalmente por sus apariciones en ‘El regreso del Jedi’ y otras producciones relacionadas con la saga.

¿Por qué nunca se realizó la película de Jabba el Hutt?

Aunque el proyecto había avanzado en su desarrollo creativo, finalmente quedó archivado. En 2023, durante una entrevista con Collider, Guillermo del Toro recordó el trabajo realizado y habló sobre las dificultades de desarrollar historias dentro de franquicias que pertenecen a otras compañías.

“Teníamos el ascenso y la caída de Jabba el Hutt, así que estaba súper feliz. Estábamos trabajando en muchas cosas, pero, al no ser una propiedad mía ni mi dinero, terminó siendo uno de esos 30 guiones que se quedan en el camino”.

Jabba el Hutt en ‘El regreso del Jedi’ (imagen: Lucasfilm)

El director reconoció que la cancelación le provocó sentimientos encontrados, pero también destacó que la experiencia permitió a su equipo desarrollar ideas y adquirir conocimientos.

“A veces siento amargura, a veces no. Siempre me dirijo a mi equipo y les digo: «Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Hemos diseñado un mundo fantástico. Hemos creado cosas estupendas. Hemos aprendido».”

Por ahora, no existen anuncios sobre una posible recuperación de ‘The Rise and Fall of Jabba the Hutt’. Además, Del Toro aclaró recientemente que no mantiene conversaciones para participar en nuevas producciones de Marvel o ‘Star Wars’, pues actualmen te está concentrado en escribir un guion, preparar una película en stop motion y producir proyectos de otros cineastas.

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