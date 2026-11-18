También habló sobre la posibilidad de colaborar con SpaceX y Starlink

Después de semanas de rumores sobre una posible alianza entre Elon Musk y Skydance, David Ellison confirmó que el empresario tecnológico ya es accionista del conglomerado surgido de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. Durante un evento organizado por The New York Times, el ejecutivo celebró la inversión de Musk y habló sobre la posibilidad de colaborar con él en el futuro, aunque aclaró que actualmente no existe ningún proyecto conjunto anunciado.

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¿Qué dijo David Ellison sobre la inversión de Elon Musk?

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, confirmó la participación de Elon Musk durante el DealBook Summit 2026, celebrado en el Jazz at Lincoln Center de Manhattan. El periodista Andrew Ross Sorkin preguntó al ejecutivo sobre los reportes de una inversión de aproximadamente US$1,000 millones, publicados en octubre por CNBC y Semafor. También quiso saber si el movimiento podría anticipar una colaboración más amplia con Starlink o si respondía principalmente a la relación de Musk con Larry Ellison, padre de David.

Elon Musk en el Foro Económico Mundial en Davos (Fotografía: Krisztian Bocsi)

Aunque Ellison reconoció que Musk ya forma parte de los accionistas de la compañía, no confirmó la cantidad invertida. En cambio, dedicó varios elogios al empresario y a sus proyectos tecnológicos.

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“Mira, siento una gran admiración y respeto por Elon”, declaró. También lo describió como “el mayor emprendedor de nuestro tiempo” y destacó sus avances con SpaceX. Ellison celebró especialmente que Musk decidiera respaldar financieramente a la compañía.

“Así que contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio”.

¿Habrá una alianza entre Skydance y Starlink?

La confirmación llega después de que el magnate de los medios John Malone anticipara una posible inversión de entre US$8 mil millones y US$10 mil millones relacionada con SpaceX y Skydance.

Malone había planteado que ambas compañías podrían alcanzar un acuerdo global de distribución de contenidos, una posibilidad que despertó especulaciones sobre la integración del catálogo de Warner Bros. y Paramount con plataformas como X y Starlink.

Sin embargo, Ellison dejó claro que todavía no existe una colaboración concreta.

“Y si surgiera alguna oportunidad de poder colaborar con él en el futuro… [Si] surge la oportunidad adecuada en el futuro, estaríamos encantados de hacerlo. Pero, por ahora, no hay nada”.

Durante la entrevista también surgió el documental ‘Musk’, dirigido por Alex Gibney, cuya producción provocó amenazas legales del empresario contra el cineasta. Cuando Sorkin preguntó si Skydance mantenía sus planes de estrenarlo en HBO, Ellison respondió simplemente: “Por supuesto.”

Skydance suma inversionistas mientras enfrenta una deuda millonaria

La confirmación ocurre poco después de que Paramount Skydance completara, el 6 de octubre, la adquisición de Warner Bros. Discovery por aproximadamente US$111 mil millones.

David Ellison (Foto: Alex J. Berliner/ABImages/AP)

La nueva compañía enfrenta una deuda neta cercana a US$80 mil millones y busca alcanzar ahorros anuales de US$6 mil millones para 2029, un proceso que contempla miles de despidos.

La familia Ellison conserva la mayor participación accionaria, mientras otros inversionistas han aportado cantidades importantes. RedBird Capital Partners, encabezada por Gerry Cardinale, invirtió US$4 mil millones, y Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective, comprometió US$250 millones.

El financiamiento de la fusión también incluyó fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi. Sin embargo, los Ellison y RedBird mantienen conjuntamente el 100% de las acciones con derecho a voto.

Con información de Variety.

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