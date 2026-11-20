Elle Fanning y Dakota Fanning protagonizan ‘The Nightingale’, una nueva película de Sony Pictures ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El estudio presentó el primer avance del drama dirigido por Michael Morris, basado en la exitosa novela de la escritora estadounidense Kristin Hannah. Se trata de un acontecimiento muy especial para ambas hermanas, quienes interpretarán a dos mujeres enfrentadas a las consecuencias de la ocupación alemana en Francia.

¿De qué trata ‘The Nightingale’ con Dakota y Elle Fanning?

La película adapta la novela homónima publicada en 2015, que relata las experiencias de dos hermanas francesas durante la ocupación nazi. Aunque comparten una historia familiar, Vianne Mauriac e Isabelle Rossignol tienen personalidades diferentes y toman decisiones opuestas ante la guerra. Sus circunstancias personales terminarán por poner a prueba sus convicciones y los sacrificios que están dispuestas a realizar para proteger a otras personas.

Dakota Fanning interpreta a Vianne, la hermana mayor, una mujer que intenta proteger a su familia y conservar cierta normalidad pese a la presencia de los soldados alemanes. Elle Fanning es Isabelle, una joven decidida a enfrentarse a las fuerzas de ocupación. Sus diferencias plantean dos maneras de responder a la violencia, ya sea preservar la seguridad de quienes dependen de ellas o participar en la resistencia. El avance presenta escenas de la vida cotidiana de ambas protagonistas, cuya relación se encuentra atravesada por tensiones de familia.

Dakota Fanning y Elle Fanning en ‘The Nightingale’ (Foto: IMDb)

“Tengo una sola tarea: mantener a mi familia a salvo. Y tú formas parte de mi familia, te guste o no”, declara Vianne en una de las escenas del tráiler. Isabelle responde: “Están a nuestra puerta, en nuestras casas. Debemos demostrarles que vamos a resistir”. La historia también aborda las experiencias de las mujeres que participaron en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

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¿Es la primera vez que las hermanas actúan juntas?

Aunque Dakota, de 32 años, y Elle, de 28, comenzaron sus carreras durante la infancia, ‘The Nightingale’ es la primera vez que interpretan personajes distintos e interactúan frente a las cámaras. Ambas participaron en ‘Yo soy Sam’, pero Elle interpretó una versión infantil de Lucy, el personaje que Dakota encarnaba durante otra etapa de su vida.

Las hermanas también prestaron sus voces al doblaje estadounidense de ‘Mi vecino Totoro’, película animada de Hayao Miyazaki. Dakota interpretó a Satsuki y Elle a Mei, las dos protagonistas infantiles de la historia; pero aquel trabajo solo tomó forma mediante actuaciones de voz, por lo que ‘The Nightingale’ será su primer proyecto en el que compartirán escenas físicamente como personajes diferentes.

En una reciente entrevista para Vanity Fair, Dakota admitió que ambas sintieron nervios antes de trabajar juntas. “Nos pasamos toda la vida jugando juntas e interpretando situaciones, así que fue como recuperar aquello. Como decir: ‘Ah, claro, esto es lo que hacemos'”, explicó. Su abuela leyó ‘The Nightingale’ y consideró que Dakota y Elle eran las intérpretes ideales para representar a las protagonistas. El libro ha vendido más de 11 millones de ejemplares en todo el mundo.

¿Cuándo se estrena ‘The Nightingale’?

Elle Fanning y Dakota Fanning (Foto: Getty)

Sony Pictures confirmó que ‘The Nightingale’ se estrenará en los cines estadounidenses el 19 de marzo de 2027. La película estaba programada anteriormente para febrero de ese año, pero TriStar Pictures modificó su calendario en julio.

En el elenco también está Mark Rylance, quien interpreta a Julien Rossignol, padre de las protagonistas, además de Edmund Donovan, Shira Haas y Albrecht Schuch. Donovan interpreta a Gaëtan, integrante de la resistencia, mientras que Haas interpreta a Rachel de Champlain. También participan Douglas Hodge, Gwilym Lee y Vinette Robinson, quienes forman parte del entorno familiar y social de las hermanas.

El guion fue trabajado por Dana Stevens y Ann Peacock, con la participación de Kristin Hannah durante las primeras etapas de adaptación. La película es una producción de TriStar Pictures y Hello Sunshine, con Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Brittany Kahan Ward y Elizabeth Cantillon entre sus productoras, además de las protagonistas.

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