Brosnan reaccionó a la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond y compartió un mensaje dirigido a su antiguo compañero de reparto

El veterano Pierce Brosnan, recordado por interpretar a James Bond en cuatro películas, compartió su opinión sobre la elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007. Después del anuncio realizado por Amazon MGM Studios esta semana, distintas personalidades del entretenimiento hicieron públias sus impresiones sobre el futuro de la franquicia. El protagonista de ‘GoldenEye’ decidió pronunciarse mediante una publicación en Instagram que trajo de vuelta un episodio importante de su relación con el actor británico.

¿Pierce Brosnan aprueba a Robert Pattinson como el nuevo James Bond?

La elección de Pattinson es el inicio de una etapa diferente para la franquicia de espionaje, que permanecía sin protagonista después de la despedida de Daniel Craig en ‘Sin tiempo para morir’. Su nombramiento claro que despertó interés entre los actores que anteriormente interpretaron a Bond, particularmente en aquellos que conocen las exigencias de protagonizar una película con décadas de historia cinematográfica.

Brosnan, quien interpretó al agente secreto entre 1995 y 2002, compartió una fotografía en blanco y negro de Pattinson vestido con esmoquin y sosteniendo una pistola. También escribió un mensaje personal en el que recordó su experiencia profesional con el intérprete y expresó su entusiasmo por verlo asumir uno de los personajes más reconocidos del cine.

Pierce Brosnan como James Bond (Foto: IMDb)

“Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a estar magnífico. Tengo buenos recuerdos de cuando trabajamos juntos en ‘Remember me'”, escribió Brosnan. El actor también habló de la evolución profesional de Pattinson: “Ha sido un placer verte construir una trayectoria extraordinaria e ir de éxito en éxito. Disfruta el viaje. Con mucho cariño, Pierce”.

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Ambos trabajaron en ‘Remember me’ de 2010, drama romántico dirigido por Allen Coulter y protagonizado por Pattinson junto con Emilie de Ravin. Brosnan interpretó a Charles Hawkins, padre del personaje principal, Tyler. La película también contó con participaciones de Chris Cooper y Meghan Markle, varios años antes de que esta última se incorporara a la familia real británica.

La familia real británica también dio su bendición

La cuenta oficial de la familia real británica en X compartió el anuncio publicado por la franquicia de James Bond y acompañó la noticia con un mensaje inspirado en el trabajo ficticio del personaje. La publicación fue difundida poco después de que Amazon MGM Studios confirmara la contratación del actor. “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”, escribió la cuenta oficial de The Royal Family. Pattinson será el primer actor que interprete al agente durante el reinado de Carlos III; sus seis antecesores cinematográficos asumieron el personaje cuando Isabel II ocupaba el trono británico.

En 2012, Daniel Craig participó junto a Isabel II en un cortometraje preparado para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres. La secuencia mostraba al agente 007 escoltando a la reina antes de una simulación de salto en paracaídas sobre el estadio olímpico.

Robert Pattinson, el ganador inesperado de la contienda por el 007

Robert Pattinson como James Bond (Foto: Amazon MGM Studios)

El triunfo de Robert Pattinson como James Bond sorprendió porque su nombre ganóo popularidad hasta las últimas semanas del proceso. Entre los aspirantes mencionados por la prensa especializada figuraban Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y Nicholas Hoult. También se especuló sobre la posible participación de Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles.

Villeneuve expresó su entusiasmo por trabajar de nuevo con el actor, a quien dirigió en ‘Dune: Parte Tres’. “Estoy encantado de darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond”, declaró. También destacó las cualidades que considera apropiadas para el personaje: “Tiene el alma atemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. Estoy ansioso por comenzar”.

Pattinson tampoco ocultó la importancia personal de su contratación. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel del 007 es el honor de toda una vida”, señaló en el comunicado de Amazon MGM. El actor agradeció la confianza de Villeneuve, los productores y el estudio, y afirmó que la oportunidad es como un sueño que finalmente se hizo realidad.

Ahora, Pattinson tendrá la responsabilidad de construir su propia versión de James Bond, con la aprobación de uno de sus antecesores más conocidos.

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